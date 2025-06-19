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Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:24 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/minenergo-2023983895.html
Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года
Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года - РИА Новости, 19.06.2025
Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года
России понадобится 53 триллиона руб инвестиций, чтобы обеспечить энергомощностями рост потребления электроэнергии до 2050 года, заявил замглавы Минэнерго РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:24:00+03:00
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пмэф-2025
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. России понадобится 53 триллиона руб инвестиций, чтобы обеспечить энергомощностями рост потребления электроэнергии до 2050 года, заявил замглавы Минэнерго РФ Петр Конюшенко, выступая на сессии ПМЭФ. Он напомнил, что в прошлом году энергопотребление в России составило порядка 1,2 триллиона кВт.ч. А к 2050 г ожидается рост на 30-34%, до 1,6 триллиона кВт.ч. "Мы оцениваем порядка 53 триллионов рублей нам потребуется на обеспечение энергией этих 1,6 триллиона кВт.ч. Две трети из них, по предварительным прогнозам, пойдет на генерацию, одна треть - на электросетевое хозяйство", - сказал Конюшенко. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года

Коношенко: РФ потребуется 53 трлн руб инвестиций на энергомощности до 2050 года

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Fotolia / saidin jusoh
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. России понадобится 53 триллиона руб инвестиций, чтобы обеспечить энергомощностями рост потребления электроэнергии до 2050 года, заявил замглавы Минэнерго РФ Петр Конюшенко, выступая на сессии ПМЭФ.
Он напомнил, что в прошлом году энергопотребление в России составило порядка 1,2 триллиона кВт.ч. А к 2050 г ожидается рост на 30-34%, до 1,6 триллиона кВт.ч.
"Мы оцениваем порядка 53 триллионов рублей нам потребуется на обеспечение энергией этих 1,6 триллиона кВт.ч. Две трети из них, по предварительным прогнозам, пойдет на генерацию, одна треть - на электросетевое хозяйство", - сказал Конюшенко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Минэнерго считает метод энергоперехода на ВИЭ в Европе несправедливым
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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