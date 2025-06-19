https://ria.ru/20250619/minenergo-2023983895.html
Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года
Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года - РИА Новости, 19.06.2025
Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года
России понадобится 53 триллиона руб инвестиций, чтобы обеспечить энергомощностями рост потребления электроэнергии до 2050 года, заявил замглавы Минэнерго РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:24:00+03:00
2025-06-19T17:24:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. России понадобится 53 триллиона руб инвестиций, чтобы обеспечить энергомощностями рост потребления электроэнергии до 2050 года, заявил замглавы Минэнерго РФ Петр Конюшенко, выступая на сессии ПМЭФ. Он напомнил, что в прошлом году энергопотребление в России составило порядка 1,2 триллиона кВт.ч. А к 2050 г ожидается рост на 30-34%, до 1,6 триллиона кВт.ч. "Мы оцениваем порядка 53 триллионов рублей нам потребуется на обеспечение энергией этих 1,6 триллиона кВт.ч. Две трети из них, по предварительным прогнозам, пойдет на генерацию, одна треть - на электросетевое хозяйство", - сказал Конюшенко. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года
Коношенко: РФ потребуется 53 трлн руб инвестиций на энергомощности до 2050 года