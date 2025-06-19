https://ria.ru/20250619/minenergo-2023983895.html

Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года

Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года - РИА Новости, 19.06.2025

Минэнерго оценило затраты на энергомощности до 2050 года

России понадобится 53 триллиона руб инвестиций, чтобы обеспечить энергомощностями рост потребления электроэнергии до 2050 года, заявил замглавы Минэнерго РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:24:00+03:00

2025-06-19T17:24:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. России понадобится 53 триллиона руб инвестиций, чтобы обеспечить энергомощностями рост потребления электроэнергии до 2050 года, заявил замглавы Минэнерго РФ Петр Конюшенко, выступая на сессии ПМЭФ. Он напомнил, что в прошлом году энергопотребление в России составило порядка 1,2 триллиона кВт.ч. А к 2050 г ожидается рост на 30-34%, до 1,6 триллиона кВт.ч. "Мы оцениваем порядка 53 триллионов рублей нам потребуется на обеспечение энергией этих 1,6 триллиона кВт.ч. Две трети из них, по предварительным прогнозам, пойдет на генерацию, одна треть - на электросетевое хозяйство", - сказал Конюшенко. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/minenergo--2023838460.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)