https://ria.ru/20250619/minenergo-2023784999.html

Минэнерго хочет сохранить объем добычи угля на уровне прошлого года

Минэнерго хочет сохранить объем добычи угля на уровне прошлого года - РИА Новости, 19.06.2025

Минэнерго хочет сохранить объем добычи угля на уровне прошлого года

Минэнерго РФ ставит целью сохранение объема добычи угля в стране по итогам текущего года на уровне прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:12:00+03:00

2025-06-19T08:12:00+03:00

2025-06-19T08:12:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ ставит целью сохранение объема добычи угля в стране по итогам текущего года на уровне прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ. "Наша цель на этот год - сохранить объем добычи на уровне прошлого года. Много факторов воздействия, будем подводить итоги позже", - сказал он, говоря об угле. Министр также отметил, что работает совместно с РЖД над решением проблем с перевозками угля. В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн. В тоже время в январе-апреле текущего года его добыча увеличилась на 2,4% в годовом выражении - до 147 миллионов тонн. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд