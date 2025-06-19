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Минэнерго хочет сохранить объем добычи угля на уровне прошлого года - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:12 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/minenergo-2023784999.html
Минэнерго хочет сохранить объем добычи угля на уровне прошлого года
Минэнерго хочет сохранить объем добычи угля на уровне прошлого года - РИА Новости, 19.06.2025
Минэнерго хочет сохранить объем добычи угля на уровне прошлого года
Минэнерго РФ ставит целью сохранение объема добычи угля в стране по итогам текущего года на уровне прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:12:00+03:00
2025-06-19T08:12:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ ставит целью сохранение объема добычи угля в стране по итогам текущего года на уровне прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ. "Наша цель на этот год - сохранить объем добычи на уровне прошлого года. Много факторов воздействия, будем подводить итоги позже", - сказал он, говоря об угле. Министр также отметил, что работает совместно с РЖД над решением проблем с перевозками угля. В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн. В тоже время в январе-апреле текущего года его добыча увеличилась на 2,4% в годовом выражении - до 147 миллионов тонн. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), РЖД
Минэнерго хочет сохранить объем добычи угля на уровне прошлого года

Цивилев: Минэнерго хочет сохранить объем добычи угля на уровне 2024 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ ставит целью сохранение объема добычи угля в стране по итогам текущего года на уровне прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ.
"Наша цель на этот год - сохранить объем добычи на уровне прошлого года. Много факторов воздействия, будем подводить итоги позже", - сказал он, говоря об угле.
Министр также отметил, что работает совместно с РЖД над решением проблем с перевозками угля.
В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн. В тоже время в январе-апреле текущего года его добыча увеличилась на 2,4% в годовом выражении - до 147 миллионов тонн.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РЖД
 
 
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