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Минэнерго считает метод энергоперехода на ВИЭ в Европе несправедливым - РИА Новости, 19.06.2025
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11:24 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/minenergo--2023838460.html
Минэнерго считает метод энергоперехода на ВИЭ в Европе несправедливым
Минэнерго считает метод энергоперехода на ВИЭ в Европе несправедливым - РИА Новости, 19.06.2025
Минэнерго считает метод энергоперехода на ВИЭ в Европе несправедливым
Минэнерго РФ считает несправедливым метод перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Европе, ряд стран в условиях навязывания декарбонизации оказались РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:24:00+03:00
2025-06-19T11:24:00+03:00
испания
россия
португалия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ считает несправедливым метод перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Европе, ряд стран в условиях навязывания декарбонизации оказались заложниками ситуации, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на ПМЭФ. "(В Европе - ред.) есть навязывание всем декарбонизации. Зеленая повестка. Всем странам без исключения. Там недавно были отключения в Португалии, в Испании. Все, кто увлеклись очень серьезно солнцем и ветром (солнечной и ветряной генерацией энергии - ред.), оказались заложниками ситуации. Является это справедливым энергопереходом или не является? На наш взгляд, нет, не является", - сказал он в ходе сессии "Россия в контексте международной энергетической справедливости: роль и глобальные вызовы". Он назвал факторы, которые необходимо закладывать в энергопереход: доступность энергоресурсов, экологичность, учет специфики и возможностей каждой страны. Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на общественный транспорт в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Власти Испании назвали причиной блэкаута перегрузку в энергосистеме. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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испания, россия, португалия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Испания, Россия, Португалия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Минэнерго считает метод энергоперехода на ВИЭ в Европе несправедливым

Минэнерго РФ считает несправедливым метод энергоперехода на ВИЭ в Европе

© AP Photo / Ng Han GuanВетровые турбины
Ветровые турбины - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Ветровые турбины. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ считает несправедливым метод перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Европе, ряд стран в условиях навязывания декарбонизации оказались заложниками ситуации, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на ПМЭФ.
«
"(В Европе - ред.) есть навязывание всем декарбонизации. Зеленая повестка. Всем странам без исключения. Там недавно были отключения в Португалии, в Испании. Все, кто увлеклись очень серьезно солнцем и ветром (солнечной и ветряной генерацией энергии - ред.), оказались заложниками ситуации. Является это справедливым энергопереходом или не является? На наш взгляд, нет, не является", - сказал он в ходе сессии "Россия в контексте международной энергетической справедливости: роль и глобальные вызовы".
Он назвал факторы, которые необходимо закладывать в энергопереход: доступность энергоресурсов, экологичность, учет специфики и возможностей каждой страны.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на общественный транспорт в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Власти Испании назвали причиной блэкаута перегрузку в энергосистеме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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