Минэнерго считает метод энергоперехода на ВИЭ в Европе несправедливым
Минэнерго РФ считает несправедливым метод энергоперехода на ВИЭ в Европе
© AP Photo / Ng Han GuanВетровые турбины
© AP Photo / Ng Han Guan
Ветровые турбины. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ считает несправедливым метод перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Европе, ряд стран в условиях навязывания декарбонизации оказались заложниками ситуации, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на ПМЭФ.
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"(В Европе - ред.) есть навязывание всем декарбонизации. Зеленая повестка. Всем странам без исключения. Там недавно были отключения в Португалии, в Испании. Все, кто увлеклись очень серьезно солнцем и ветром (солнечной и ветряной генерацией энергии - ред.), оказались заложниками ситуации. Является это справедливым энергопереходом или не является? На наш взгляд, нет, не является", - сказал он в ходе сессии "Россия в контексте международной энергетической справедливости: роль и глобальные вызовы".
Он назвал факторы, которые необходимо закладывать в энергопереход: доступность энергоресурсов, экологичность, учет специфики и возможностей каждой страны.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на общественный транспорт в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Власти Испании назвали причиной блэкаута перегрузку в энергосистеме.
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