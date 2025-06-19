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Кравцов рассказал, сколько россиян и иностранцев учатся в колледжах
Кравцов рассказал, сколько россиян и иностранцев учатся в колледжах - РИА Новости, 19.06.2025
Кравцов рассказал, сколько россиян и иностранцев учатся в колледжах
Порядка 4 миллионов человек обучаются в российских колледжах, 32,5 тысячи из них - это иностранные студенты, сообщил на ПМЭФ глава Минпросвещения РФ Сергей... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:42:00+03:00
2025-06-19T11:42:00+03:00
2025-06-19T13:27:00+03:00
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Порядка 4 миллионов человек обучаются в российских колледжах, 32,5 тысячи из них - это иностранные студенты, сообщил на ПМЭФ глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "В системе среднего профессионального образования учится порядка четырех миллионов студентов, 32,5 тысячи из них - иностранные студенты из 82 стран", - сказал министр на сессии "Профессионалитет: экономические эффекты и национальные приоритеты" в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2025, Россия, Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал, сколько россиян и иностранцев учатся в колледжах
Кравцов: около четырех миллионов человек обучаются в российских колледжах