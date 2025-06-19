Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал, сколько россиян и иностранцев учатся в колледжах - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:42 19.06.2025 (обновлено: 13:27 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/milliony-2023846094.html
Кравцов рассказал, сколько россиян и иностранцев учатся в колледжах
Кравцов рассказал, сколько россиян и иностранцев учатся в колледжах - РИА Новости, 19.06.2025
Кравцов рассказал, сколько россиян и иностранцев учатся в колледжах
Порядка 4 миллионов человек обучаются в российских колледжах, 32,5 тысячи из них - это иностранные студенты, сообщил на ПМЭФ глава Минпросвещения РФ Сергей... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:42:00+03:00
2025-06-19T13:27:00+03:00
пмэф-2025
россия
сергей кравцов
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972107757_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_1d53a947ceda4abf31bcd79e77b80ec5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Порядка 4 миллионов человек обучаются в российских колледжах, 32,5 тысячи из них - это иностранные студенты, сообщил на ПМЭФ глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "В системе среднего профессионального образования учится порядка четырех миллионов студентов, 32,5 тысячи из них - иностранные студенты из 82 стран", - сказал министр на сессии "Профессионалитет: экономические эффекты и национальные приоритеты" в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018787934.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972107757_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_b2244925ab17e4e6326b36d74fc9d3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2025, Россия, Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал, сколько россиян и иностранцев учатся в колледжах

Кравцов: около четырех миллионов человек обучаются в российских колледжах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Порядка 4 миллионов человек обучаются в российских колледжах, 32,5 тысячи из них - это иностранные студенты, сообщил на ПМЭФ глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"В системе среднего профессионального образования учится порядка четырех миллионов студентов, 32,5 тысячи из них - иностранные студенты из 82 стран", - сказал министр на сессии "Профессионалитет: экономические эффекты и национальные приоритеты" в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Госдуме высказались о рейтингах колледжей и вузов по трудоустройству
23 мая, 23:08
 
ПМЭФ-2025РоссияСергей КравцовОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала