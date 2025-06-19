На стройке в Нижнем Новгороде задержали группу нелегальных мигрантов
На стройке в Нижнем Новгороде выявили 14 нелегальных мигрантов
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Четырнадцать незаконных мигрантов обнаружены при проверке строящегося дома на проспекте Героев в Нижнем Новгороде, 13 из них выдворят из России, сообщает МВД региона.
"Полицейские проверили 43 иностранца и выявили 14 нарушителей. В отношении мигрантов составлено 13 протоколов по ст. 18.10 КоАП (Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ), 12 материалов по ст. 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России), 1 протокол по ст. 18.11 КоАП (Нарушение иммиграционных правил)", - говорится в сообщении.
По решению суда все они оштрафованы, 13 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и будут выдворены из России.
"Во время проверки сотрудники управления по вопросам миграции выяснили, что 12 граждан Средней Азии прибыли в РФ по туристическим визам, но незаконно работали и проживали на стройплощадке. В действиях работодателей усматриваются признаки преступления по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Также 2 мигранта предоставили фиктивные трудовые договоры, приобретённые у директора ООО за ежемесячную плату в размере 7 тысяч рублей. В отношении должностного лица проводится проверка по факту фиктивной постановки на миграционный учёт", - подчеркивается в сообщении.
Полицейскими задержан один из причастных к организации канала незаконной миграции, ведется розыск соучастников.