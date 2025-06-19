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Россия и Украина обменяются мнениями по меморандумам, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 19.06.2025 (обновлено: 18:09 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/memorandumy-2023865466.html
Россия и Украина обменяются мнениями по меморандумам, заявил Песков
Россия и Украина обменяются мнениями по меморандумам, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Украина обменяются мнениями по меморандумам, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украине и России предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов, которые стороны ранее... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:37:00+03:00
2025-06-19T18:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украине и России предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов, которые стороны ранее передали друг другу."Ну и, конечно, предстоит уже обменяться как-то мнениями по реакции на те проекты меморандумов, которыми был произведен обмен", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, говоря о том, что может быть предметом обсуждения в рамках следующего раунда переговоров между Россией и Украиной.Он добавил, что предметом обсуждения, безусловно, должно стать продолжение гуманитарных обменов - освобождение пленных и передача тел погибших.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023752286.html
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Россия и Украина обменяются мнениями по меморандумам, заявил Песков

Песков: России и Украине предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украине и России предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов, которые стороны ранее передали друг другу.
"Ну и, конечно, предстоит уже обменяться как-то мнениями по реакции на те проекты меморандумов, которыми был произведен обмен", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, говоря о том, что может быть предметом обсуждения в рамках следующего раунда переговоров между Россией и Украиной.
Он добавил, что предметом обсуждения, безусловно, должно стать продолжение гуманитарных обменов - освобождение пленных и передача тел погибших.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал о новом раунде переговоров России и Украины
02:17
 
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