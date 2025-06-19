https://ria.ru/20250619/memorandumy-2023865466.html

Россия и Украина обменяются мнениями по меморандумам, заявил Песков

Россия и Украина обменяются мнениями по меморандумам, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Украина обменяются мнениями по меморандумам, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украине и России предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов, которые стороны ранее... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:37:00+03:00

2025-06-19T12:37:00+03:00

2025-06-19T18:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украине и России предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов, которые стороны ранее передали друг другу."Ну и, конечно, предстоит уже обменяться как-то мнениями по реакции на те проекты меморандумов, которыми был произведен обмен", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, говоря о том, что может быть предметом обсуждения в рамках следующего раунда переговоров между Россией и Украиной.Он добавил, что предметом обсуждения, безусловно, должно стать продолжение гуманитарных обменов - освобождение пленных и передача тел погибших.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023752286.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий песков, в мире