https://ria.ru/20250619/memorandum-2024042896.html

Тверская область и Республика Казахстан будут расширять сотрудничество

Тверская область и Республика Казахстан будут расширять сотрудничество - РИА Новости, 19.06.2025

Тверская область и Республика Казахстан будут расширять сотрудничество

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Тверской области Игорь Руденя и аким Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:35:00+03:00

2025-06-19T20:35:00+03:00

2025-06-19T20:35:00+03:00

тверская область

тверская область

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Тверской области Игорь Руденя и аким Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан Нурымбет Сактаганов подписали меморандум об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба регионального правительства. На подписании присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев, первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин и председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. "У тверского региона и Восточно-Казахстанской области большой потенциал для наращивания торговли и промышленной кооперации, развития туризма, активизации молодежных и культурных обменов. Перспективным для нас является развитие сотрудничества в таких отраслях экономики, как машиностроение, металло- и деревообработка, сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, логистика", — приводит пресс-служба слова Рудени. Он добавил, что власти Верхневолжья придают большое значение укреплению контактов в сферах культуры, образования и молодежной политики. По его мнению, это залог долгосрочного сотрудничества стран. Договоренности о подписании документа были достигнуты в апреле этого года в рамках визита делегации Казахстана в Верхневолжье. Это шаг в развитии всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между тверским регионом и Восточно-Казахстанской областью. Сейчас партнерство развивается в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, пищевая и легкая промышленности. Среди позиций экспорта – железнодорожные вагоны от Тверского вагоностроительного завода, изделия из металлов, оборудование и механические устройства, импорта – пищевая продукция, электромашины и оборудование, спортинвентарь. В 2024 году при содействии Центра поддержки экспорта Тверской области экспортные контракты в Казахстан заключили 12 субъектов малого и среднего предпринимательства региона. В частности, на поставки продуктов питания, посуды, детской мебели, медицинской клеенки, декоративно-отделочных материалов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/klaster-2024042356.html

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тверская область, игорь руденя, казахстан, россия