Рейтинг@Mail.ru
Тверская область и Республика Казахстан будут расширять сотрудничество - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
20:35 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/memorandum-2024042896.html
Тверская область и Республика Казахстан будут расширять сотрудничество
Тверская область и Республика Казахстан будут расширять сотрудничество - РИА Новости, 19.06.2025
Тверская область и Республика Казахстан будут расширять сотрудничество
На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Тверской области Игорь Руденя и аким Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:35:00+03:00
2025-06-19T20:35:00+03:00
тверская область
тверская область
игорь руденя
казахстан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024042527_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_25aee9634b5f1cefdc7d427753e3a955.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Тверской области Игорь Руденя и аким Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан Нурымбет Сактаганов подписали меморандум об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба регионального правительства. На подписании присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев, первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин и председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. "У тверского региона и Восточно-Казахстанской области большой потенциал для наращивания торговли и промышленной кооперации, развития туризма, активизации молодежных и культурных обменов. Перспективным для нас является развитие сотрудничества в таких отраслях экономики, как машиностроение, металло- и деревообработка, сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, логистика", — приводит пресс-служба слова Рудени. Он добавил, что власти Верхневолжья придают большое значение укреплению контактов в сферах культуры, образования и молодежной политики. По его мнению, это залог долгосрочного сотрудничества стран. Договоренности о подписании документа были достигнуты в апреле этого года в рамках визита делегации Казахстана в Верхневолжье. Это шаг в развитии всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между тверским регионом и Восточно-Казахстанской областью. Сейчас партнерство развивается в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, пищевая и легкая промышленности. Среди позиций экспорта – железнодорожные вагоны от Тверского вагоностроительного завода, изделия из металлов, оборудование и механические устройства, импорта – пищевая продукция, электромашины и оборудование, спортинвентарь. В 2024 году при содействии Центра поддержки экспорта Тверской области экспортные контракты в Казахстан заключили 12 субъектов малого и среднего предпринимательства региона. В частности, на поставки продуктов питания, посуды, детской мебели, медицинской клеенки, декоративно-отделочных материалов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/klaster-2024042356.html
https://ria.ru/20250619/tver-2023908942.html
тверская область
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024042527_27:0:1119:819_1920x0_80_0_0_f9f32096afa176cab9e22335f425059a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя, казахстан, россия
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Казахстан, Россия
Тверская область и Республика Казахстан будут расширять сотрудничество

Тверская область и Республика Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверская область и Республика Казахстан будут расширять сотрудничество
Тверская область и Республика Казахстан будут расширять сотрудничество - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Тверской области Игорь Руденя и аким Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан Нурымбет Сактаганов подписали меморандум об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На подписании присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев, первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин и председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев.
Кластер транспортного машиностроения модернизируют в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Кластер транспортного машиностроения модернизируют в Верхневолжье
Вчера, 20:32
"У тверского региона и Восточно-Казахстанской области большой потенциал для наращивания торговли и промышленной кооперации, развития туризма, активизации молодежных и культурных обменов. Перспективным для нас является развитие сотрудничества в таких отраслях экономики, как машиностроение, металло- и деревообработка, сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, логистика", — приводит пресс-служба слова Рудени.
Он добавил, что власти Верхневолжья придают большое значение укреплению контактов в сферах культуры, образования и молодежной политики. По его мнению, это залог долгосрочного сотрудничества стран.
Договоренности о подписании документа были достигнуты в апреле этого года в рамках визита делегации Казахстана в Верхневолжье. Это шаг в развитии всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между тверским регионом и Восточно-Казахстанской областью.
Сейчас партнерство развивается в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, пищевая и легкая промышленности. Среди позиций экспорта – железнодорожные вагоны от Тверского вагоностроительного завода, изделия из металлов, оборудование и механические устройства, импорта – пищевая продукция, электромашины и оборудование, спортинвентарь.
В 2024 году при содействии Центра поддержки экспорта Тверской области экспортные контракты в Казахстан заключили 12 субъектов малого и среднего предпринимательства региона. В частности, на поставки продуктов питания, посуды, детской мебели, медицинской клеенки, декоративно-отделочных материалов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подписание соглашения между правительством Тверской области и вышневолоцким трикотажным комбинатлм Парижская коммуна на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области
Вчера, 14:22
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяКазахстанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала