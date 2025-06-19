https://ria.ru/20250619/megafon-2023860528.html

"МегаФон" и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства

"МегаФон" и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства - РИА Новости, 19.06.2025

"МегаФон" и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства

"МегаФон" и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключили договор о создании цифрового угольного склада для коксохимического производства, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:22:00+03:00

2025-06-19T12:22:00+03:00

2025-06-19T12:22:00+03:00

экономика

мегафон

магнитогорский металлургический комбинат

технологии

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "МегаФон" и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключили договор о создании цифрового угольного склада для коксохимического производства, сообщает пресс-служба оператора. Соглашение о внедрении проекта и других цифровых решений подписали на полях ПМЭФ генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан и генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев. Проект оптимизирует управление качеством сырья, которое используется для выплавки чугуна. Цифровое моделирование процессов угольного склада позволит работникам комбината в режиме реального времени учитывать наличие и движение угольных концентратов, детально контролировать их структуру и характеристики. За счет такого мониторинга работы ключевых механизмов, используемых при погрузке и перемещении сырья, в числе которых конвейеры, а также дозирующее и дробильное оборудование, удастся эффективно планировать разгрузку, повышать качество продукции. "В текущих условиях цифровизация производственных процессов становится реальным инструментом повышения эффективности предприятий. Наши проекты с Магнитогорским металлургическим комбинатом подтверждают этот тезис. Строительство частной корпоративной сети, создание цифрового двойника склада железорудного сырья, автоматизация проверки и аттестации металлопродукции — результаты внедрения этих решений уже высоко оценили на производстве. Проект цифрового угольного склада станет очередным шагом в оптимизации производственных процессов на предприятии", — отметил Помбухчан, его слова приводит пресс-служба. На первом этапе оператор развернет систему контроля и учета поступающего сырья и интегрирует ее с уже имеющимися на производстве решениями. Запуск первой очереди цифрового угольного склада в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2026 года. "ММК последовательно внедряет передовые цифровые решения для повышения эффективности производства. Успешный опыт автоматизации транспортировки и складирования железорудного сырья в цехе подготовки агломерационной шихты стал отправной точкой для масштабирования подобных решений на другие переделы. Цифровой контроль за технологическими процессами, минимизация влияния человеческого фактора, а также повышение качества продукции – приоритеты ММК, и цифровые технологии позволяют эффективно решать эти задачи", – подчеркнул Шиляев, его слова приводятся на сайте предприятия. Помимо цифровизации коксохимического производства, МегаФон расширит территорию частной корпоративной сети, работающей на базе пакетного ядра отечественной разработки "Протей". В рамках нового этапа развития инфраструктуры предприятия частная сеть будет дополнительно развернута в цехах на основной промышленной площадке и удаленных локациях — аглофабрике №5 и известково-доломитовом производстве.

https://ria.ru/20250618/novgorod-2023590164.html

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экономика, мегафон, магнитогорский металлургический комбинат, технологии