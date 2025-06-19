https://ria.ru/20250619/megafon-2023860528.html
"МегаФон" и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства
"МегаФон" и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства - РИА Новости, 19.06.2025
"МегаФон" и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства
"МегаФон" и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключили договор о создании цифрового угольного склада для коксохимического производства, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:22:00+03:00
2025-06-19T12:22:00+03:00
2025-06-19T12:22:00+03:00
экономика
мегафон
магнитогорский металлургический комбинат
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023858743_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_fed0106f4500a51a003c5b80fcf35a63.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "МегаФон" и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключили договор о создании цифрового угольного склада для коксохимического производства, сообщает пресс-служба оператора. Соглашение о внедрении проекта и других цифровых решений подписали на полях ПМЭФ генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан и генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев. Проект оптимизирует управление качеством сырья, которое используется для выплавки чугуна. Цифровое моделирование процессов угольного склада позволит работникам комбината в режиме реального времени учитывать наличие и движение угольных концентратов, детально контролировать их структуру и характеристики. За счет такого мониторинга работы ключевых механизмов, используемых при погрузке и перемещении сырья, в числе которых конвейеры, а также дозирующее и дробильное оборудование, удастся эффективно планировать разгрузку, повышать качество продукции. "В текущих условиях цифровизация производственных процессов становится реальным инструментом повышения эффективности предприятий. Наши проекты с Магнитогорским металлургическим комбинатом подтверждают этот тезис. Строительство частной корпоративной сети, создание цифрового двойника склада железорудного сырья, автоматизация проверки и аттестации металлопродукции — результаты внедрения этих решений уже высоко оценили на производстве. Проект цифрового угольного склада станет очередным шагом в оптимизации производственных процессов на предприятии", — отметил Помбухчан, его слова приводит пресс-служба. На первом этапе оператор развернет систему контроля и учета поступающего сырья и интегрирует ее с уже имеющимися на производстве решениями. Запуск первой очереди цифрового угольного склада в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2026 года. "ММК последовательно внедряет передовые цифровые решения для повышения эффективности производства. Успешный опыт автоматизации транспортировки и складирования железорудного сырья в цехе подготовки агломерационной шихты стал отправной точкой для масштабирования подобных решений на другие переделы. Цифровой контроль за технологическими процессами, минимизация влияния человеческого фактора, а также повышение качества продукции – приоритеты ММК, и цифровые технологии позволяют эффективно решать эти задачи", – подчеркнул Шиляев, его слова приводятся на сайте предприятия. Помимо цифровизации коксохимического производства, МегаФон расширит территорию частной корпоративной сети, работающей на базе пакетного ядра отечественной разработки "Протей". В рамках нового этапа развития инфраструктуры предприятия частная сеть будет дополнительно развернута в цехах на основной промышленной площадке и удаленных локациях — аглофабрике №5 и известково-доломитовом производстве.
https://ria.ru/20250618/novgorod-2023590164.html
https://ria.ru/20250512/megafon-2016503585.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023858743_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_69df01d14a1c02f1d17a8665730a715e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мегафон, магнитогорский металлургический комбинат, технологии
Экономика, Мегафон, Магнитогорский металлургический комбинат, Технологии
"МегаФон" и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства
"МегаФон" и ММК подписали соглашение о создании цифрового склада
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "МегаФон" и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключили договор о создании цифрового угольного склада для коксохимического производства, сообщает пресс-служба оператора.
Соглашение о внедрении проекта и других цифровых решений подписали на полях ПМЭФ генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан и генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.
Проект оптимизирует управление качеством сырья, которое используется для выплавки чугуна. Цифровое моделирование процессов угольного склада позволит работникам комбината в режиме реального времени учитывать наличие и движение угольных концентратов, детально контролировать их структуру и характеристики. За счет такого мониторинга работы ключевых механизмов, используемых при погрузке и перемещении сырья, в числе которых конвейеры, а также дозирующее и дробильное оборудование, удастся эффективно планировать разгрузку, повышать качество продукции.
"В текущих условиях цифровизация производственных процессов становится реальным инструментом повышения эффективности предприятий. Наши проекты с Магнитогорским металлургическим комбинатом подтверждают этот тезис. Строительство частной корпоративной сети, создание цифрового двойника склада железорудного сырья, автоматизация проверки и аттестации металлопродукции — результаты внедрения этих решений уже высоко оценили на производстве. Проект цифрового угольного склада станет очередным шагом в оптимизации производственных процессов на предприятии", — отметил Помбухчан, его слова приводит пресс-служба.
На первом этапе оператор развернет систему контроля и учета поступающего сырья и интегрирует ее с уже имеющимися на производстве решениями. Запуск первой очереди цифрового угольного склада в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2026 года.
"ММК последовательно внедряет передовые цифровые решения для повышения эффективности производства. Успешный опыт автоматизации транспортировки и складирования железорудного сырья в цехе подготовки агломерационной шихты стал отправной точкой для масштабирования подобных решений на другие переделы. Цифровой контроль за технологическими процессами, минимизация влияния человеческого фактора, а также повышение качества продукции – приоритеты ММК, и цифровые технологии позволяют эффективно решать эти задачи", – подчеркнул Шиляев, его слова приводятся на сайте предприятия.
Помимо цифровизации коксохимического производства, МегаФон расширит территорию частной корпоративной сети, работающей на базе пакетного ядра отечественной разработки "Протей". В рамках нового этапа развития инфраструктуры предприятия частная сеть будет дополнительно развернута в цехах на основной промышленной площадке и удаленных локациях — аглофабрике №5 и известково-доломитовом производстве.