Рейтинг@Mail.ru
Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 19.06.2025 (обновлено: 12:45 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/medinskiy-2023866446.html
Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной
Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной - РИА Новости, 19.06.2025
Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной
Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства Владимиру Путину о своих контактах с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:39:00+03:00
2025-06-19T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
владимир мединский
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021852008_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_e132781555ee8a03dc0b5ca6e0e36ac7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства Владимиру Путину о своих контактах с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ."Мой коллега Мединский, он докладывал президенту о своих контактах со своими визави по переговорам", - сказал Песков в интервью телеканалу "Известия".Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/peregovory-2023812403.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021852008_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_9c4e66d602147e3010a2e04dc576dd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Россия, Украина, В мире
Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной

Песков: Мединский доложил Путину о своих контактах с украинской стороной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства Владимиру Путину о своих контактах с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.
"Мой коллега Мединский, он докладывал президенту о своих контактах со своими визави по переговорам", - сказал Песков в интервью телеканалу "Известия".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Источник в Анкаре рассказал, от чего зависят переговоры России и Украины
10:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир МединскийРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала