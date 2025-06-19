https://ria.ru/20250619/medinskiy-2023866446.html

Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной

Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной - РИА Новости, 19.06.2025

Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной

Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства Владимиру Путину о своих контактах с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:39:00+03:00

2025-06-19T12:39:00+03:00

2025-06-19T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

владимир мединский

россия

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021852008_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_e132781555ee8a03dc0b5ca6e0e36ac7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства Владимиру Путину о своих контактах с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ."Мой коллега Мединский, он докладывал президенту о своих контактах со своими визави по переговорам", - сказал Песков в интервью телеканалу "Известия".Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/peregovory-2023812403.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, россия, украина, в мире