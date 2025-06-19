https://ria.ru/20250619/medinskiy-2023866446.html
Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной
Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной - РИА Новости, 19.06.2025
Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной
Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства Владимиру Путину о своих контактах с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:39:00+03:00
2025-06-19T12:39:00+03:00
2025-06-19T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства Владимиру Путину о своих контактах с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ."Мой коллега Мединский, он докладывал президенту о своих контактах со своими визави по переговорам", - сказал Песков в интервью телеканалу "Известия".Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Россия, Украина, В мире
Мединский доложил Путину о контактах с украинской стороной
Песков: Мединский доложил Путину о своих контактах с украинской стороной