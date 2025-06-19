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На Тульском пищевом комбинате будут выпускать растительное масло - РИА Новости, 19.06.2025
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
21:04 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/maslo-2024048454.html
На Тульском пищевом комбинате будут выпускать растительное масло
На Тульском пищевом комбинате будут выпускать растительное масло - РИА Новости, 19.06.2025
На Тульском пищевом комбинате будут выпускать растительное масло
На Тульском пищевом комбинате откроется линия по производству растительного масла; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2025 между правительством... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:04:00+03:00
2025-06-19T21:04:00+03:00
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На Тульском пищевом комбинате откроется линия по производству растительного масла; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2025 между правительством Тульской области и АО "Управляющая компания ЭФКО", сообщает пресс-служба облправительства. Документ подписали губернатор региона Дмитрий Миляев и директор по стратегическому развитию компании Владислав Романцев. В 2024 году на ПМЭФ с "ЭФКО" было подписано соглашение о строительстве первой очереди производства. В настоящее время компания уже построила в ОЭЗ "Узловая" Тульский пищевой комбинат. Он будет введен в эксплуатацию в этом году. "Соглашение, подписанное сегодня, предусматривает реализацию второй очереди проекта, в рамках которой планируется производить растительное масло. Общий объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей, будет создано 600 рабочих мест. Будем стараться и дальше создавать все условия для того, чтобы компания могла двигаться вперед", - приводятся в сообщении слова Миляева. Как отметил, в свою очередь, топ-менеджер компании, постепенно Тульский пищевой комбинат станет одной из четырех крупнейших и самых автоматизированных производственных площадок "ЭФКО".
https://realty.ria.ru/20250619/usadba-2023946536.html
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тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев
На Тульском пищевом комбинате будут выпускать растительное масло

Тульский пищевой комбинат запустит линию по производству растительного масла

© РИА Новости / Виталий ТимкивЛиния розлива масла
Линия розлива масла - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Линия розлива масла. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На Тульском пищевом комбинате откроется линия по производству растительного масла; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2025 между правительством Тульской области и АО "Управляющая компания ЭФКО", сообщает пресс-служба облправительства.
Документ подписали губернатор региона Дмитрий Миляев и директор по стратегическому развитию компании Владислав Романцев.
ПМЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Круглогодичный экокурорт построят в Тульской области
Вчера, 15:51
В 2024 году на ПМЭФ с "ЭФКО" было подписано соглашение о строительстве первой очереди производства. В настоящее время компания уже построила в ОЭЗ "Узловая" Тульский пищевой комбинат. Он будет введен в эксплуатацию в этом году.
"Соглашение, подписанное сегодня, предусматривает реализацию второй очереди проекта, в рамках которой планируется производить растительное масло. Общий объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей, будет создано 600 рабочих мест. Будем стараться и дальше создавать все условия для того, чтобы компания могла двигаться вперед", - приводятся в сообщении слова Миляева.
Как отметил, в свою очередь, топ-менеджер компании, постепенно Тульский пищевой комбинат станет одной из четырех крупнейших и самых автоматизированных производственных площадок "ЭФКО".
Строительные краны - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Тульской области построят экотехнологический комплекс
Вчера, 16:53
 
Тульская областьТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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