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На Тульском пищевом комбинате будут выпускать растительное масло

На Тульском пищевом комбинате будут выпускать растительное масло - РИА Новости, 19.06.2025

На Тульском пищевом комбинате будут выпускать растительное масло

На Тульском пищевом комбинате откроется линия по производству растительного масла; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2025 между правительством... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T21:04:00+03:00

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тульская область

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На Тульском пищевом комбинате откроется линия по производству растительного масла; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2025 между правительством Тульской области и АО "Управляющая компания ЭФКО", сообщает пресс-служба облправительства. Документ подписали губернатор региона Дмитрий Миляев и директор по стратегическому развитию компании Владислав Романцев. В 2024 году на ПМЭФ с "ЭФКО" было подписано соглашение о строительстве первой очереди производства. В настоящее время компания уже построила в ОЭЗ "Узловая" Тульский пищевой комбинат. Он будет введен в эксплуатацию в этом году. "Соглашение, подписанное сегодня, предусматривает реализацию второй очереди проекта, в рамках которой планируется производить растительное масло. Общий объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей, будет создано 600 рабочих мест. Будем стараться и дальше создавать все условия для того, чтобы компания могла двигаться вперед", - приводятся в сообщении слова Миляева. Как отметил, в свою очередь, топ-менеджер компании, постепенно Тульский пищевой комбинат станет одной из четырех крупнейших и самых автоматизированных производственных площадок "ЭФКО".

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тульская область, дмитрий миляев