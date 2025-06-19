https://ria.ru/20250619/mashinostroenie-2023903045.html

Эксперты отметили важность системной поддержки транспортного машиностроения

Эксперты отметили важность системной поддержки транспортного машиностроения - РИА Новости, 19.06.2025

Эксперты отметили важность системной поддержки транспортного машиностроения

Меры по дальнейшей модернизации сферы транспортного машиностроения обсудили на профильной сессии на полях Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:26:00+03:00

2025-06-19T14:26:00+03:00

2025-06-19T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн – пресс-служба АО "Восточный Порт". Меры по дальнейшей модернизации сферы транспортного машиностроения обсудили на профильной сессии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, в ней участвовала генеральный директор ООО "Универсальная Логистика" (управляет АО "Восточный Порт") и ПАО "НПК ОВК" Ирина Ольховская. В дискуссии "Атлант расправил плечи – будущее машиностроения в России", организованной ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания", приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и государственных институтов, руководители ключевых авто-, вагонно- и машиностроительных корпораций, кредитных организаций и лизинговых компаний. Сегодня отрасль – одна из наиболее динамично развивающихся сфер экономики. За последние годы был сделан значительный рывок в укреплении собственного технологического суверенитета. Ограниченный доступ к финансированию и искусственно возведённые барьеры в международном товарообороте создали дополнительные стимулы для развития собственных производств. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов высоко оценил инициативу ПАО "НПК ОВК" в части организации тематической сессии на полях ПМЭФ-2025. Он, в частности, отметил, что для развития этой группы отраслей необходимо продолжать системную поддержку, синхронизировать решения государства и бизнеса, своевременно реагировать на текущие вызовы. Ольховская, выступая на сессии, акцентировала внимание экспертов на том, что ситуация в грузовом вагоностроении, как и в других отраслях транспортного машиностроения, в настоящее время непростая. Падение мировых цен на сырьевые ресурсы, дефицит провозных мощностей на сети привели к сокращению погрузки. Прежде всего, это касается зерна, черных металлов, каменного угля, минерально-сырьевых материалов и нефтяных грузов. По прогнозным итогам текущего года динамика спада в сравнении с максимальными значениями прошлых лет достигнет 24%. Уже сегодня 184 тысячи грузовых вагонов, а это 15% рабочего парка подвижного состава, находятся в отстое. Кроме того, в связи с высокой стоимостью заемных средств и запретительным уровнем ставок по лизинговым сделкам, грузоотправители и транспортные компании вынуждены корректировать свои инвестиционные программы. "Еще один серьезный вызов – высокая кредитная ставка, высокая ключевая ставка Центробанка. Текущий основной лизинговый инструмент на данный момент фактически запретительный, он доходит до цифр 25-30%. Это не позволяет нашим клиентам инвестировать в подвижной состав. Зона влияния рынка – это конкуренция. Мы считаем, что инновационный состав высококонкурентен и может позволить нивелировать дефицит пропускной способности. Одним количеством вагонов вывозить больший тоннаж на 7%", – подчеркнула Ольховская. По словам главы компаний, выходом из ситуации может стать снижение ключевой ставки до уровня минимум 18%, а также снятие ограничений на погрузку инновационного парка по всей сети железных дорог. "В текущей ситуации дефицита провозной способности, безусловно, нужна реализация всех инвестиционных программ перевозчика – "Российских железных дорог". И выход не просто на отсутствие ограничений, а на профицит железнодорожной инфраструктуры для того, чтобы она не ограничивала экономику страны, чтобы мы наращивали и перевозки, и экспорт", – добавила Ольховская. Участники сессии поддержали предлагаемые решения, отметив, что эти меры позволят поставить транспортное машиностроение, сумевшее за прошлые годы адаптироваться к внешним вызовам, на рельсы опережающего развития и придать ускорение российской экономике. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы