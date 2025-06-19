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Марочко рассказал о продвижении ВС России Харьковской области
Марочко рассказал о продвижении ВС России Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России Харьковской области
Российские войска продвинулись вперед и стоят в двух километрах от Кутьковки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:12:00+03:00
2025-06-19T07:12:00+03:00
2025-06-19T07:12:00+03:00
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ЛУГАНСК, 19 июн – РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед и стоят в двух километрах от Кутьковки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После освобождения населенного пункта Долгенькое в Харьковской области наши войска продолжили развивать успех. ВС РФ продвинулись на юго-запад, сократив тем самым до 2 км расстояние до населенного пункта Кутьковка", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что северо-западнее Двуречной и северо-восточнее Западного российские бойцы заняли новые позиции в лесистой местности. В Дорошовке есть небольшое продвижение на север. Минобороны РФ в среду сообщало об освобождении населенного пункта Долгенькое в Харьковской области группировкой войск "Запад".
https://ria.ru/20250618/ukraina-2023686267.html
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в мире, харьковская область, россия, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Андрей Марочко
Марочко рассказал о продвижении ВС России Харьковской области
Марочко: ВС России продвинулись вперед и стоят в двух километрах от Кутьковки