https://ria.ru/20250619/marketplejsy-2023773664.html

Эксперт: маркетплейсы превратятся в медиаплощадки нового поколения

Эксперт: маркетплейсы превратятся в медиаплощадки нового поколения - РИА Новости, 19.06.2025

Эксперт: маркетплейсы превратятся в медиаплощадки нового поколения

Цифровые экосистемы, которые объединяют сервисы и маркетплейсы, в будущем превратятся в медиаплощадки нового поколения, где пользователи смогут не только... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:55:00+03:00

2025-06-19T05:55:00+03:00

2025-06-19T08:38:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Цифровые экосистемы, которые объединяют сервисы и маркетплейсы, в будущем превратятся в медиаплощадки нового поколения, где пользователи смогут не только покупать товары, но и развлекаться, рассказал РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума управляющий директор RWB Media объединенной компании Wildberries & Russ Борис Пешняк. "Цифровые экосистемы, объединяющие сервисы и маркетплейсы, стремительно превращаются в медиаплощадки нового поколения, позволяя брендам взаимодействовать с потребителями на всех этапах — от поиска товаров до развлечений", - сказал Пешняк. По его мнению, уже сейчас формируются новые тенденции медиапотребления: это касается роста ритейл-медиа, распространения социальной коммерции и превращение маркетплейсов в аналог социальных сетей. Пешняк отметил и рост времени, которое пользователи проводят на маркетплейсах. Он связывает это в том числе с тем, что люди стали воспринимать онлайн-шоппинг как способ отдохнуть. "Я убежден, что онлайн-торговля продолжит наращивать долю, становясь основным способом повседневных покупок. Категории, которые сегодня кажутся непривычными для онлайн-продаж, скоро перестанут удивлять. Уже сейчас на Wildberries можно купить автомобиль, дачный дом, моторную лодку, квартиру, страховку или авиабилет", - добавил Пешняк. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250425/mishustin-2013352927.html

https://ria.ru/20240925/marketpleysy-1974651608.html

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технологии, wildberries