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Фонд для поддержки науки может появиться в России - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:55 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/markelov-2024001946.html
Фонд для поддержки науки может появиться в России
Фонд для поддержки науки может появиться в России - РИА Новости, 19.06.2025
Фонд для поддержки науки может появиться в России
В России обсуждается создание фонда, который позволит частным инвесторам вкладываться в развитие науки и образования, сообщил вице-президент, директор по... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:55:00+03:00
2025-06-19T17:55:00+03:00
пмэф-2025
т-банк (ао «тинькофф банк»)
россия
технологии
константин маркелов
пмэф
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В России обсуждается создание фонда, который позволит частным инвесторам вкладываться в развитие науки и образования, сообщил вице-президент, директор по продукту и технологиям Т-Банка Константин Маркелов на ПМЭФ.Об этом он заявил в ходе сессии "Сила партнерства: как сотрудничество между университетами, инвесторами и технологическими компаниями помогает в развитии инноваций"."Мы обсуждаем внутри сделать большой фонд науки и образования, в который наши клиенты сами смогут инвестировать через приложение. Тогда наши клиенты смогут вносить вклад в развитие российской науки, а если у фонда будут результаты – зарабатывать в долгосрочной перспективе", – приводятся в сообщении Т-Банка слова Маркелова.Инициатива направлена на создание устойчивой экосистемы финансирования фундаментальной науки и инноваций в России. По словам спикера, фундаментальные исследования не предполагают быстрого возврата инвестиций, но с его помощью каждый россиянин сможет внести вклад в развитие науки."Весь наш бизнес построен на технологиях, а финансовые технологии – это очень наукоемкий бизнес. Поэтому мы вообще ко всему, что происходит в компании, относимся как к науке. В науке должно быть больше денег, а вторая задача – чтобы эти деньги стали умными, чтобы от них была большая отдача для российской экономики", – пояснил Маркелов.Помимо долгосрочных эффектов для бизнеса от развития фундаментальной науки, инвестиции в образования помогают создать уникальную кадровую воронку – сейчас 60% всего найма группы Т-Технологии – это люди, прошедшие обучение на программах Т-Образования и у которых Т-Банк первое место работы, рассказал Маркелов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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т-банк (ао «тинькофф банк»), россия, технологии, константин маркелов, пмэф
ПМЭФ-2025, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Россия, Технологии, Константин Маркелов, ПМЭФ
Фонд для поддержки науки может появиться в России

Маркелов: в России может появиться фонд для поддержки науки

© Фото предоставлено Т-БанкомКонстантин Маркелов
Константин Маркелов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено Т-Банком
Константин Маркелов
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В России обсуждается создание фонда, который позволит частным инвесторам вкладываться в развитие науки и образования, сообщил вице-президент, директор по продукту и технологиям Т-Банка Константин Маркелов на ПМЭФ.
Об этом он заявил в ходе сессии "Сила партнерства: как сотрудничество между университетами, инвесторами и технологическими компаниями помогает в развитии инноваций".
© Фото предоставлено Т-БанкомСессия "Сила партнерства: как сотрудничество между университетами, инвесторами и технологическими компаниями помогает в развитии инноваций"
Фонд для поддержки науки может появиться в России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено Т-Банком
Сессия "Сила партнерства: как сотрудничество между университетами, инвесторами и технологическими компаниями помогает в развитии инноваций"
"Мы обсуждаем внутри сделать большой фонд науки и образования, в который наши клиенты сами смогут инвестировать через приложение. Тогда наши клиенты смогут вносить вклад в развитие российской науки, а если у фонда будут результаты – зарабатывать в долгосрочной перспективе", – приводятся в сообщении Т-Банка слова Маркелова.
Инициатива направлена на создание устойчивой экосистемы финансирования фундаментальной науки и инноваций в России. По словам спикера, фундаментальные исследования не предполагают быстрого возврата инвестиций, но с его помощью каждый россиянин сможет внести вклад в развитие науки.
"Весь наш бизнес построен на технологиях, а финансовые технологии – это очень наукоемкий бизнес. Поэтому мы вообще ко всему, что происходит в компании, относимся как к науке. В науке должно быть больше денег, а вторая задача – чтобы эти деньги стали умными, чтобы от них была большая отдача для российской экономики", – пояснил Маркелов.
Помимо долгосрочных эффектов для бизнеса от развития фундаментальной науки, инвестиции в образования помогают создать уникальную кадровую воронку – сейчас 60% всего найма группы Т-Технологии – это люди, прошедшие обучение на программах Т-Образования и у которых Т-Банк первое место работы, рассказал Маркелов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вице-президент по продажам и маркетингу АО АвтоВАЗ Дмитрий Костромин и генеральный директор Т-Авто Денис Мусиенко на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Т-Банк и "АвтоВАЗ" объявили о стратегическом партнерстве
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ПМЭФ-2025Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)РоссияТехнологииКонстантин МаркеловПМЭФ
 
 
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