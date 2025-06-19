https://ria.ru/20250619/markelov-2024001946.html

Фонд для поддержки науки может появиться в России

Фонд для поддержки науки может появиться в России - РИА Новости, 19.06.2025

Фонд для поддержки науки может появиться в России

В России обсуждается создание фонда, который позволит частным инвесторам вкладываться в развитие науки и образования, сообщил вице-президент, директор по... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:55:00+03:00

2025-06-19T17:55:00+03:00

2025-06-19T17:55:00+03:00

пмэф-2025

т-банк (ао «тинькофф банк»)

россия

технологии

константин маркелов

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В России обсуждается создание фонда, который позволит частным инвесторам вкладываться в развитие науки и образования, сообщил вице-президент, директор по продукту и технологиям Т-Банка Константин Маркелов на ПМЭФ.Об этом он заявил в ходе сессии "Сила партнерства: как сотрудничество между университетами, инвесторами и технологическими компаниями помогает в развитии инноваций"."Мы обсуждаем внутри сделать большой фонд науки и образования, в который наши клиенты сами смогут инвестировать через приложение. Тогда наши клиенты смогут вносить вклад в развитие российской науки, а если у фонда будут результаты – зарабатывать в долгосрочной перспективе", – приводятся в сообщении Т-Банка слова Маркелова.Инициатива направлена на создание устойчивой экосистемы финансирования фундаментальной науки и инноваций в России. По словам спикера, фундаментальные исследования не предполагают быстрого возврата инвестиций, но с его помощью каждый россиянин сможет внести вклад в развитие науки."Весь наш бизнес построен на технологиях, а финансовые технологии – это очень наукоемкий бизнес. Поэтому мы вообще ко всему, что происходит в компании, относимся как к науке. В науке должно быть больше денег, а вторая задача – чтобы эти деньги стали умными, чтобы от них была большая отдача для российской экономики", – пояснил Маркелов.Помимо долгосрочных эффектов для бизнеса от развития фундаментальной науки, инвестиции в образования помогают создать уникальную кадровую воронку – сейчас 60% всего найма группы Т-Технологии – это люди, прошедшие обучение на программах Т-Образования и у которых Т-Банк первое место работы, рассказал Маркелов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/t-bank-2023884545.html

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т-банк (ао «тинькофф банк»), россия, технологии, константин маркелов, пмэф