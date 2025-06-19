Рейтинг@Mail.ru
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/manturov-2023960881.html
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров - РИА Новости, 19.06.2025
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров
Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:31:00+03:00
2025-06-19T16:31:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
александр шевелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023609377_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5bda3c99345e53ed0ee9686a2acbcabd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "В районе 100 рублей за доллар", - ответил Мантуров на вопросом о том, какой курс был бы оптимальным и для экспортеров, и для импортеров. Он отметил, что при крепком курсе рубля сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными. Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев ранее в четверг говорил, что комфортным уровнем курса для российских металлургов является 90-100 рублей за доллар, а при нынешнем крепком рубле возможна даже остановка некоторых металлургических производств в России. Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал почти на 23%. Так, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 78,72 рубля, тогда как начинал этот год он с отметки 101,68 рубля. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250614/dollar-2022744018.html
https://ria.ru/20250618/vozvraschenie-2023570318.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023609377_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_b23c9276749009603810dfb18bdd7c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, александр шевелев
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Александр Шевелев
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров

Мантуров: оптимальный курс доллара для экспортеров находится в районе 100 рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров на ПМЭФ-2025
Денис Мантуров на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"В районе 100 рублей за доллар", - ответил Мантуров на вопросом о том, какой курс был бы оптимальным и для экспортеров, и для импортеров.
Мужчина у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Финансист назвал условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей
14 июня, 03:31
Он отметил, что при крепком курсе рубля сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.
Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев ранее в четверг говорил, что комфортным уровнем курса для российских металлургов является 90-100 рублей за доллар, а при нынешнем крепком рубле возможна даже остановка некоторых металлургических производств в России.
Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал почти на 23%. Так, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 78,72 рубля, тогда как начинал этот год он с отметки 101,68 рубля.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Денис Мантуров на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Мантуров высказался о возвращении зарубежных компаний в Россию
Вчера, 13:44
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровАлександр Шевелев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала