https://ria.ru/20250619/manturov-2023960881.html

Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров

Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров - РИА Новости, 19.06.2025

Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров

Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:31:00+03:00

2025-06-19T16:31:00+03:00

2025-06-19T16:31:00+03:00

экономика

россия

денис мантуров

александр шевелев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "В районе 100 рублей за доллар", - ответил Мантуров на вопросом о том, какой курс был бы оптимальным и для экспортеров, и для импортеров. Он отметил, что при крепком курсе рубля сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными. Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев ранее в четверг говорил, что комфортным уровнем курса для российских металлургов является 90-100 рублей за доллар, а при нынешнем крепком рубле возможна даже остановка некоторых металлургических производств в России. Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал почти на 23%. Так, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 78,72 рубля, тогда как начинал этот год он с отметки 101,68 рубля. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250614/dollar-2022744018.html

https://ria.ru/20250618/vozvraschenie-2023570318.html

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экономика, россия, денис мантуров, александр шевелев