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Денис Мантуров побывал за рулем Lada Azimut на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:55 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/manturov-2023896133.html
Денис Мантуров побывал за рулем Lada Azimut на ПМЭФ
Денис Мантуров побывал за рулем Lada Azimut на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
Денис Мантуров побывал за рулем Lada Azimut на ПМЭФ
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ осмотрел кроссовер Lada Azimut и побывал за рулем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:55:00+03:00
2025-06-19T13:55:00+03:00
пмэф-2025
экономика
авто
автоваз
lada vesta
денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ осмотрел кроссовер Lada Azimut и побывал за рулем, передает корреспондент РИА Новости. "Мне с моими габаритами очень комфортно. Всегда обращаю внимание на положение руля и панели приборов - не закрывается. Положение комфортное для посадки - регулируется подкачка поясницы, подголовник недалеко от головы, ты сидишь влитой в сиденье", - рассказал он журналистам о своих впечатлениях. "АвтоВАЗ" в среду на ПМЭФ презентовал кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023574628.html
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Мантуров за рулем кроссовера Lada Azimut
Мантуров побывал за рулем презентованного накануне кроссовера Lada Azimut, передает корреспондент РИА Новости. А вот впечатления первого вице-премьера: Мне с моими габаритами очень комфортно. Всегда обращаю внимание на положение руля и панели приборов - не закрывается. Положение комфортное для посадки - регулируется подкачка поясницы, подголовник недалеко от головы, ты сидишь влитой в сиденье
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экономика, авто, автоваз, lada vesta, денис мантуров
ПМЭФ-2025, Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Денис Мантуров
Денис Мантуров побывал за рулем Lada Azimut на ПМЭФ

Мантуров в рамках ПМЭФ осмотрел кроссовер Lada Azimut и побывал за рулем

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ осмотрел кроссовер Lada Azimut и побывал за рулем, передает корреспондент РИА Новости.
"Мне с моими габаритами очень комфортно. Всегда обращаю внимание на положение руля и панели приборов - не закрывается. Положение комфортное для посадки - регулируется подкачка поясницы, подголовник недалеко от головы, ты сидишь влитой в сиденье", - рассказал он журналистам о своих впечатлениях.
"АвтоВАЗ" в среду на ПМЭФ презентовал кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.
На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о цене нового кроссовера Lada Azimut
Вчера, 13:57
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаАвтоАвтоВАЗLada VestaДенис Мантуров
 
 
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