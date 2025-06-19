https://ria.ru/20250619/manturov-2023896133.html

Денис Мантуров побывал за рулем Lada Azimut на ПМЭФ

Денис Мантуров побывал за рулем Lada Azimut на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025

Денис Мантуров побывал за рулем Lada Azimut на ПМЭФ

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ осмотрел кроссовер Lada Azimut и побывал за рулем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:55:00+03:00

2025-06-19T13:55:00+03:00

2025-06-19T13:55:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ осмотрел кроссовер Lada Azimut и побывал за рулем, передает корреспондент РИА Новости. "Мне с моими габаритами очень комфортно. Всегда обращаю внимание на положение руля и панели приборов - не закрывается. Положение комфортное для посадки - регулируется подкачка поясницы, подголовник недалеко от головы, ты сидишь влитой в сиденье", - рассказал он журналистам о своих впечатлениях. "АвтоВАЗ" в среду на ПМЭФ презентовал кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023574628.html

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Мантуров за рулем кроссовера Lada Azimut Мантуров побывал за рулем презентованного накануне кроссовера Lada Azimut, передает корреспондент РИА Новости. А вот впечатления первого вице-премьера: Мне с моими габаритами очень комфортно. Всегда обращаю внимание на положение руля и панели приборов - не закрывается. Положение комфортное для посадки - регулируется подкачка поясницы, подголовник недалеко от головы, ты сидишь влитой в сиденье 2025-06-19T13:55 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, авто, автоваз, lada vesta, денис мантуров