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Малков: в рязанских почтовых отделениях появились "уголки здоровья" - РИА Новости, 19.06.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
23:07 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/malkov-2024062585.html
Малков: в рязанских почтовых отделениях появились "уголки здоровья"
Малков: в рязанских почтовых отделениях появились "уголки здоровья" - РИА Новости, 19.06.2025
Малков: в рязанских почтовых отделениях появились "уголки здоровья"
Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме ( ПМЭФ) соглашение с "Почтой России", в рамках развития сети в регионе уже... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:07:00+03:00
2025-06-19T23:07:00+03:00
рязанская область
рязанская область
россия
павел малков
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РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме ( ПМЭФ) соглашение с "Почтой России", в рамках развития сети в регионе уже обновились 42 отделения, в них появились "Уголки здоровья", сообщил губернатор Павел Малков. "Подписали соглашение с Почтой России. С гендиректором Михаилом Юрьевичем Волковым договорились продолжить развивать почтовую сеть в Рязанской области", - написал губернатор Рязанской области в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что регион вместе с "Почтой России" улучшает качество жизни людей не только в крупных городах, но и в сельской местности. У жителей появляется быстрый доступ к почтовым сервисам и государственным услугам. "Например, Почта России обновила 42 почтовых отделения в регионе. В них появились "Уголки здоровья", где можно самостоятельно проверить давление, температуру и уровень кислорода в крови. Благодаря соглашению мы будем развивать дальше всю эту работу", - отметил Павел Малков. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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рязанская область, россия, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков

Малков: в рязанских почтовых отделениях появились "уголки здоровья"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме ( ПМЭФ) соглашение с "Почтой России", в рамках развития сети в регионе уже обновились 42 отделения, в них появились "Уголки здоровья", сообщил губернатор Павел Малков.
"Подписали соглашение с Почтой России. С гендиректором Михаилом Юрьевичем Волковым договорились продолжить развивать почтовую сеть в Рязанской области", - написал губернатор Рязанской области в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что регион вместе с "Почтой России" улучшает качество жизни людей не только в крупных городах, но и в сельской местности. У жителей появляется быстрый доступ к почтовым сервисам и государственным услугам.
"Например, Почта России обновила 42 почтовых отделения в регионе. В них появились "Уголки здоровья", где можно самостоятельно проверить давление, температуру и уровень кислорода в крови. Благодаря соглашению мы будем развивать дальше всю эту работу", - отметил Павел Малков.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Рязанская областьРязанская областьРоссияПавел Малков
 
 
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