https://ria.ru/20250619/malkov-2024041359.html

Рязанская область и "Агроэкспорт" подписали соглашение на ПМЭФ

Рязанская область и "Агроэкспорт" подписали соглашение на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025

Рязанская область и "Агроэкспорт" подписали соглашение на ПМЭФ

Рязанская область и ФГБУ "Агроэкспорт" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение, направленное на поддержку... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:27:00+03:00

2025-06-19T20:27:00+03:00

2025-06-19T20:27:00+03:00

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Рязанская область и ФГБУ "Агроэкспорт" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение, направленное на поддержку аграриев региона в продвижении продукции за рубежом, сообщил губернатор Павел Малков. "Подписали соглашение с ФГБУ "Агроэкспорт". Наши аграрии получат поддержку в продвижении продукции за рубежом, включая поиск партнеров, сертификацию и регистрацию торговых марок. "Агроэкспорт" будет работать в единой связке с нашим центром поддержки экспорта", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Рязанская область в последние годы серьезно наращивает экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. "За рубежом пользуются спросом рязанская пшеница и ячмень, пшеничная и пшенично-ржаная мука, а также кондитерские изделия", - отметил Павел Малков. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/malkov-2023872108.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков