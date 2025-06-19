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Рязанская область и "Агроэкспорт" подписали соглашение на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
20:27 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/malkov-2024041359.html
Рязанская область и "Агроэкспорт" подписали соглашение на ПМЭФ
Рязанская область и "Агроэкспорт" подписали соглашение на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
Рязанская область и "Агроэкспорт" подписали соглашение на ПМЭФ
Рязанская область и ФГБУ "Агроэкспорт" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение, направленное на поддержку... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:27:00+03:00
2025-06-19T20:27:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Рязанская область и ФГБУ "Агроэкспорт" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение, направленное на поддержку аграриев региона в продвижении продукции за рубежом, сообщил губернатор Павел Малков. "Подписали соглашение с ФГБУ "Агроэкспорт". Наши аграрии получат поддержку в продвижении продукции за рубежом, включая поиск партнеров, сертификацию и регистрацию торговых марок. "Агроэкспорт" будет работать в единой связке с нашим центром поддержки экспорта", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Рязанская область в последние годы серьезно наращивает экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. "За рубежом пользуются спросом рязанская пшеница и ячмень, пшеничная и пшенично-ржаная мука, а также кондитерские изделия", - отметил Павел Малков. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/malkov-2023872108.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Рязанская область и "Агроэкспорт" подписали соглашение на ПМЭФ

Малков: Рязанская область и "Агроэкспорт" подписали соглашение на ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2025
Губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Рязанская область и ФГБУ "Агроэкспорт" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение, направленное на поддержку аграриев региона в продвижении продукции за рубежом, сообщил губернатор Павел Малков.
"Подписали соглашение с ФГБУ "Агроэкспорт". Наши аграрии получат поддержку в продвижении продукции за рубежом, включая поиск партнеров, сертификацию и регистрацию торговых марок. "Агроэкспорт" будет работать в единой связке с нашим центром поддержки экспорта", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Рязанская область в последние годы серьезно наращивает экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.
"За рубежом пользуются спросом рязанская пшеница и ячмень, пшеничная и пшенично-ржаная мука, а также кондитерские изделия", - отметил Павел Малков.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Малков: наша задача - создать возможности для роста предпринимательства
Вчера, 12:53
 
Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
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