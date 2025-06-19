https://ria.ru/20250619/makhachkala-2023869321.html
Глава Махачкалы подал в отставку
Глава Махачкалы подал в отставку - РИА Новости, 19.06.2025
Глава Махачкалы подал в отставку
Глава Махачкалы Юсуп Умавов решил уйти в отставку, сообщили РИА Новости в городской администрации. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:46:00+03:00
2025-06-19T12:46:00+03:00
2025-06-19T13:24:00+03:00
махачкала
республика дагестан
юсуп умавов
политика
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МАХАЧКАЛА, 19 июн — РИА Новости. Глава Махачкалы Юсуп Умавов решил уйти в отставку, сообщили РИА Новости в городской администрации. "Юсуп Умавов на совещании сообщил, что обратился к главе Дагестана Сергею Меликову с ходатайством о сложении полномочий", — сказал собеседник агентства. Умавов руководит Махачкалой с мая 2023 года. До это он был председателем комитета парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, республика дагестан, юсуп умавов, политика
Махачкала, Республика Дагестан, Юсуп Умавов, Политика
Глава Махачкалы подал в отставку
Глава Махачкалы Юсуп Умавов подал в отставку