https://ria.ru/20250619/makhachkala-2023869321.html

Глава Махачкалы подал в отставку

Глава Махачкалы подал в отставку - РИА Новости, 19.06.2025

Глава Махачкалы подал в отставку

Глава Махачкалы Юсуп Умавов решил уйти в отставку, сообщили РИА Новости в городской администрации. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:46:00+03:00

2025-06-19T12:46:00+03:00

2025-06-19T13:24:00+03:00

махачкала

республика дагестан

юсуп умавов

политика

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МАХАЧКАЛА, 19 июн — РИА Новости. Глава Махачкалы Юсуп Умавов решил уйти в отставку, сообщили РИА Новости в городской администрации. "Юсуп Умавов на совещании сообщил, что обратился к главе Дагестана Сергею Меликову с ходатайством о сложении полномочий", — сказал собеседник агентства. Умавов руководит Махачкалой с мая 2023 года. До это он был председателем комитета парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.

махачкала

республика дагестан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махачкала, республика дагестан, юсуп умавов, политика