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Глава Махачкалы подал в отставку - РИА Новости, 19.06.2025
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12:46 19.06.2025 (обновлено: 13:24 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/makhachkala-2023869321.html
Глава Махачкалы подал в отставку
Глава Махачкалы подал в отставку - РИА Новости, 19.06.2025
Глава Махачкалы подал в отставку
Глава Махачкалы Юсуп Умавов решил уйти в отставку, сообщили РИА Новости в городской администрации. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:46:00+03:00
2025-06-19T13:24:00+03:00
махачкала
республика дагестан
юсуп умавов
политика
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МАХАЧКАЛА, 19 июн — РИА Новости. Глава Махачкалы Юсуп Умавов решил уйти в отставку, сообщили РИА Новости в городской администрации. "Юсуп Умавов на совещании сообщил, что обратился к главе Дагестана Сергею Меликову с ходатайством о сложении полномочий", — сказал собеседник агентства. Умавов руководит Махачкалой с мая 2023 года. До это он был председателем комитета парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.
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махачкала, республика дагестан, юсуп умавов, политика
Махачкала, Республика Дагестан, Юсуп Умавов, Политика
Глава Махачкалы подал в отставку

Глава Махачкалы Юсуп Умавов подал в отставку

© Фото : администрация города МахачкалыГлава Махачкалы Юсуп Умавов
Глава Махачкалы Юсуп Умавов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : администрация города Махачкалы
Глава Махачкалы Юсуп Умавов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 19 июн — РИА Новости. Глава Махачкалы Юсуп Умавов решил уйти в отставку, сообщили РИА Новости в городской администрации.
"Юсуп Умавов на совещании сообщил, что обратился к главе Дагестана Сергею Меликову с ходатайством о сложении полномочий", — сказал собеседник агентства.
Умавов руководит Махачкалой с мая 2023 года. До это он был председателем комитета парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.
 
МахачкалаРеспублика ДагестанЮсуп УмавовПолитика
 
 
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