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Спикер нижегородского парламента Люлин призвал приструнить "разливайки"
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал приструнить "разливайки" - РИА Новости, 19.06.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал приструнить "разливайки"
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил о намерении добиться устранения всех правовых лазеек, позволяющих... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:02:00+03:00
2025-06-19T16:02:00+03:00
2025-06-19T16:44:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил о намерении добиться устранения всех правовых лазеек, позволяющих "разливайкам" торговать алкоголем ночью под видом ресторанов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обсудили результаты мониторинга правоприменения регионального закона о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. "Закон о "разливайках" начал в полную силу действовать с сентября прошлого года. Мы увидели как минусы, так и плюсы. Из положительных моментов – устойчивое снижение заболеваемости алкоголизмом, снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, показатели потребления алкоголя в нашей области составляет 9,2 литра на человека. Для сравнения в Кировской – 14,2 литра, в Пензе – 13,1 литра. Кроме того, активно велась работа по закрытию "разливаек" в жилых домах в Балахне, Кстове, Нижнем Новгороде, Дзержинске", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Вместе с тем, отметил спикер регионального парламента, по-прежнему остаются места, где люди не могут жить спокойно из-за ночного гула баров и кафешек, расположенных в домах, и пьяных разборок во дворах. "Нечистые на руку дельцы продолжают обходить запреты - объявляют себя ресторанами и продолжают торговать алкоголем ночью. Мы обязательно продолжим добиваться закрытия подобных заведений, будем лоббировать внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы прикрыть все лазейки, позволяющие торговать алкоголем ночью под видом "ресторана". Это прекратит работу в ночное время "псевдообщепита", ассортимент которого на 90% и более – алкоголь", - сказал Люлин. По его словам, необходимо законодательно уточнить понятия "ресторан", "бар", "кафе" и "буфет", прописав для них четкие типовые требования – наличие кухни, штатных единиц повара, посадочных мест в зале, отдельного входа, туалетной комнаты для посетителей. "Предлагаем в несколько раз увеличить штрафы за незаконную продажу алкоголя. Работать по закону должно быть выгоднее. Еще одна новация – ограничение визуализации спиртных напитков по аналогии с табаком. Также стоит рассмотреть возможность запрета продажи алкоголя в праздничные дни – День знаний, Последний звонок, День защиты детей и другие. Вместе с правительством области проанализируем все инициативы и направим обращение в Госдуму РФ", - подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области.
https://ria.ru/20250617/oteli-2023386615.html
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нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал приструнить "разливайки"
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин призвал приструнить "разливайки"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил о намерении добиться устранения всех правовых лазеек, позволяющих "разливайкам" торговать алкоголем ночью под видом ресторанов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обсудили результаты мониторинга правоприменения регионального закона о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
"Закон о "разливайках" начал в полную силу действовать с сентября прошлого года. Мы увидели как минусы, так и плюсы. Из положительных моментов – устойчивое снижение заболеваемости алкоголизмом, снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, показатели потребления алкоголя в нашей области составляет 9,2 литра на человека. Для сравнения в Кировской – 14,2 литра, в Пензе – 13,1 литра. Кроме того, активно велась работа по закрытию "разливаек" в жилых домах в Балахне, Кстове, Нижнем Новгороде, Дзержинске", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Вместе с тем, отметил спикер регионального парламента, по-прежнему остаются места, где люди не могут жить спокойно из-за ночного гула баров и кафешек, расположенных в домах, и пьяных разборок во дворах.
"Нечистые на руку дельцы продолжают обходить запреты - объявляют себя ресторанами и продолжают торговать алкоголем ночью. Мы обязательно продолжим добиваться закрытия подобных заведений, будем лоббировать внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы прикрыть все лазейки, позволяющие торговать алкоголем ночью под видом "ресторана". Это прекратит работу в ночное время "псевдообщепита", ассортимент которого на 90% и более – алкоголь", - сказал Люлин.
По его словам, необходимо законодательно уточнить понятия "ресторан", "бар", "кафе" и "буфет", прописав для них четкие типовые требования – наличие кухни, штатных единиц повара, посадочных мест в зале, отдельного входа, туалетной комнаты для посетителей.
"Предлагаем в несколько раз увеличить штрафы за незаконную продажу алкоголя. Работать по закону должно быть выгоднее. Еще одна новация – ограничение визуализации спиртных напитков по аналогии с табаком. Также стоит рассмотреть возможность запрета продажи алкоголя в праздничные дни – День знаний, Последний звонок, День защиты детей и другие. Вместе с правительством области проанализируем все инициативы и направим обращение в Госдуму РФ", - подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области.