https://ria.ru/20250619/lyulin-2023951628.html

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал приструнить "разливайки"

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал приструнить "разливайки" - РИА Новости, 19.06.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал приструнить "разливайки"

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил о намерении добиться устранения всех правовых лазеек, позволяющих... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:02:00+03:00

2025-06-19T16:02:00+03:00

2025-06-19T16:44:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил о намерении добиться устранения всех правовых лазеек, позволяющих "разливайкам" торговать алкоголем ночью под видом ресторанов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обсудили результаты мониторинга правоприменения регионального закона о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. "Закон о "разливайках" начал в полную силу действовать с сентября прошлого года. Мы увидели как минусы, так и плюсы. Из положительных моментов – устойчивое снижение заболеваемости алкоголизмом, снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, показатели потребления алкоголя в нашей области составляет 9,2 литра на человека. Для сравнения в Кировской – 14,2 литра, в Пензе – 13,1 литра. Кроме того, активно велась работа по закрытию "разливаек" в жилых домах в Балахне, Кстове, Нижнем Новгороде, Дзержинске", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Вместе с тем, отметил спикер регионального парламента, по-прежнему остаются места, где люди не могут жить спокойно из-за ночного гула баров и кафешек, расположенных в домах, и пьяных разборок во дворах. "Нечистые на руку дельцы продолжают обходить запреты - объявляют себя ресторанами и продолжают торговать алкоголем ночью. Мы обязательно продолжим добиваться закрытия подобных заведений, будем лоббировать внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы прикрыть все лазейки, позволяющие торговать алкоголем ночью под видом "ресторана". Это прекратит работу в ночное время "псевдообщепита", ассортимент которого на 90% и более – алкоголь", - сказал Люлин. По его словам, необходимо законодательно уточнить понятия "ресторан", "бар", "кафе" и "буфет", прописав для них четкие типовые требования – наличие кухни, штатных единиц повара, посадочных мест в зале, отдельного входа, туалетной комнаты для посетителей. "Предлагаем в несколько раз увеличить штрафы за незаконную продажу алкоголя. Работать по закону должно быть выгоднее. Еще одна новация – ограничение визуализации спиртных напитков по аналогии с табаком. Также стоит рассмотреть возможность запрета продажи алкоголя в праздничные дни – День знаний, Последний звонок, День защиты детей и другие. Вместе с правительством области проанализируем все инициативы и направим обращение в Госдуму РФ", - подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области.

https://ria.ru/20250617/oteli-2023386615.html

https://ria.ru/20250609/nizhniy_novgorod-2021838833.html

нижегородская область

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нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)