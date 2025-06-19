https://ria.ru/20250619/lvova-belova-2023885420.html

Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть

Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть - РИА Новости, 19.06.2025

Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть

Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть, передать его планируется на следующем раунде переговоров, заявила на ПМЭФ-2025 уполномоченный... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:26:00+03:00

2025-06-19T13:26:00+03:00

2025-06-19T13:33:00+03:00

украина

россия

в мире

пмэф-2025

мария львова-белова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть, передать его планируется на следующем раунде переговоров, заявила на ПМЭФ-2025 уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Мы в обратную сторону тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения во своими российскими семьями", - сказала она на полях ПМЭФ-2025.Львова-Белова уточнила, что список планируется передать на следующем раунде переговоров России и Украины.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020291817.html

https://ria.ru/20250513/evakuatsiya-2016713451.html

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украина, россия, в мире, мария львова-белова