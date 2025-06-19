Рейтинг@Mail.ru
Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
13:26 19.06.2025 (обновлено: 13:33 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/lvova-belova-2023885420.html
Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть
Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть - РИА Новости, 19.06.2025
Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть
Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть, передать его планируется на следующем раунде переговоров, заявила на ПМЭФ-2025 уполномоченный... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:26:00+03:00
2025-06-19T13:33:00+03:00
украина
россия
в мире
пмэф-2025
мария львова-белова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть, передать его планируется на следующем раунде переговоров, заявила на ПМЭФ-2025 уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Мы в обратную сторону тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения во своими российскими семьями", - сказала она на полях ПМЭФ-2025.Львова-Белова уточнила, что список планируется передать на следующем раунде переговоров России и Украины.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020291817.html
https://ria.ru/20250513/evakuatsiya-2016713451.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4a59464580ea56ba2a4ab5014a5266c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, мария львова-белова
Украина, Россия, В мире, ПМЭФ-2025, Мария Львова-Белова
Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть

Львова-Белова: РФ готовит для Киева список детей, которых хочет вернуть

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть, передать его планируется на следующем раунде переговоров, заявила на ПМЭФ-2025 уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы в обратную сторону тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения во своими российскими семьями", - сказала она на полях ПМЭФ-2025.
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Рогов раскритиковал перенос Дня защиты детей на Украине
1 июня, 15:21
Львова-Белова уточнила, что список планируется передать на следующем раунде переговоров России и Украины.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Эвакуация в Купяске - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Власти Украины эвакуировали 79 детей на подконтрольной ВСУ части ДНР
13 мая, 16:34
 
ПМЭФ-2025УкраинаРоссияВ миреМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала