https://ria.ru/20250619/lvova-belova-2023885420.html
Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть
Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть - РИА Новости, 19.06.2025
Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть
Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть, передать его планируется на следующем раунде переговоров, заявила на ПМЭФ-2025 уполномоченный... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:26:00+03:00
2025-06-19T13:26:00+03:00
2025-06-19T13:33:00+03:00
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мария львова-белова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть, передать его планируется на следующем раунде переговоров, заявила на ПМЭФ-2025 уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Мы в обратную сторону тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения во своими российскими семьями", - сказала она на полях ПМЭФ-2025.Львова-Белова уточнила, что список планируется передать на следующем раунде переговоров России и Украины.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020291817.html
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украина, россия, в мире, мария львова-белова
Украина, Россия, В мире, ПМЭФ-2025, Мария Львова-Белова
Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть
Львова-Белова: РФ готовит для Киева список детей, которых хочет вернуть