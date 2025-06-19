https://ria.ru/20250619/loyalnost-2023865558.html
ПСБ и Связь.ON будут сотрудничать по программам лояльности
ПСБ и Связь.ON будут сотрудничать по программам лояльности - РИА Новости, 19.06.2025
ПСБ и Связь.ON будут сотрудничать по программам лояльности
ПСБ и финансово-товарный ритейлер Связь.ON в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о развитии программы... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:37:00+03:00
2025-06-19T12:37:00+03:00
2025-06-19T12:37:00+03:00
бизнес
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и финансово-товарный ритейлер Связь.ON в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о развитии программы лояльности для зарплатных клиентов банка в рамках единой экосистемы группы ПСБ, а также о совместной работе по масштабированию системы активных продаж, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали старший вице-президент – руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и генеральный директор Связь.ON Дагмара Иванова. "Соглашение закрепляет новые направления сотрудничества по развитию нефинансовых сервисов в рамках программ лояльности ПСБ. На первом этапе мы планируем предложить новым зарплатным клиентам индивидуальные скидки на бытовую технику и другие товары в онлайн-магазине и мультицентрах Связь.ON. Мы уверены, что такой формат партнерства окажется удачным как с точки зрения клиентских впечатлений, так и по эффекту на продажи", — приводит пресс-служба слова Щавелева. Иванова указала, что новый уровень сотрудничества с ПСБ позволит клиентам банка решать еще больше важных задач в одной экосистеме. Они усиливают интеграцию финансовых и ритейл-сервисов, чтобы обеспечить комфортный клиентский путь от оформления зарплатной карты до удобного выбора любых гаджетов, инструментов, техники и современных цифровых решений. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/issledovanie-2023703412.html
https://ria.ru/20250618/psb-2023554094.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бизнес
ПСБ и Связь.ON будут сотрудничать по программам лояльности
ПСБ и ритейлер Связь.ON увеличивают программу лояльности для зарплатных клиентов
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и финансово-товарный ритейлер Связь.ON в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о развитии программы лояльности для зарплатных клиентов банка в рамках единой экосистемы группы ПСБ, а также о совместной работе по масштабированию системы активных продаж, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали старший вице-президент – руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и генеральный директор Связь.ON Дагмара Иванова.
"Соглашение закрепляет новые направления сотрудничества по развитию нефинансовых сервисов в рамках программ лояльности ПСБ. На первом этапе мы планируем предложить новым зарплатным клиентам индивидуальные скидки на бытовую технику и другие товары в онлайн-магазине и мультицентрах Связь.ON. Мы уверены, что такой формат партнерства окажется удачным как с точки зрения клиентских впечатлений, так и по эффекту на продажи", — приводит пресс-служба слова Щавелева.
Иванова указала, что новый уровень сотрудничества с ПСБ позволит клиентам банка решать еще больше важных задач в одной экосистеме. Они усиливают интеграцию финансовых и ритейл-сервисов, чтобы обеспечить комфортный клиентский путь от оформления зарплатной карты до удобного выбора любых гаджетов, инструментов, техники и современных цифровых решений.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.