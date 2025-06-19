Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и Связь.ON будут сотрудничать по программам лояльности - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/loyalnost-2023865558.html
ПСБ и Связь.ON будут сотрудничать по программам лояльности
ПСБ и Связь.ON будут сотрудничать по программам лояльности - РИА Новости, 19.06.2025
ПСБ и Связь.ON будут сотрудничать по программам лояльности
ПСБ и финансово-товарный ритейлер Связь.ON в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о развитии программы... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:37:00+03:00
2025-06-19T12:37:00+03:00
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_cec5a0e0dc0f9278760b9ce7ddc5b94b.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и финансово-товарный ритейлер Связь.ON в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о развитии программы лояльности для зарплатных клиентов банка в рамках единой экосистемы группы ПСБ, а также о совместной работе по масштабированию системы активных продаж, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали старший вице-президент – руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и генеральный директор Связь.ON Дагмара Иванова. "Соглашение закрепляет новые направления сотрудничества по развитию нефинансовых сервисов в рамках программ лояльности ПСБ. На первом этапе мы планируем предложить новым зарплатным клиентам индивидуальные скидки на бытовую технику и другие товары в онлайн-магазине и мультицентрах Связь.ON. Мы уверены, что такой формат партнерства окажется удачным как с точки зрения клиентских впечатлений, так и по эффекту на продажи", — приводит пресс-служба слова Щавелева. Иванова указала, что новый уровень сотрудничества с ПСБ позволит клиентам банка решать еще больше важных задач в одной экосистеме. Они усиливают интеграцию финансовых и ритейл-сервисов, чтобы обеспечить комфортный клиентский путь от оформления зарплатной карты до удобного выбора любых гаджетов, инструментов, техники и современных цифровых решений. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/issledovanie-2023703412.html
https://ria.ru/20250618/psb-2023554094.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_97:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_6f4f82cd79f58b11a53dc4f2fab81bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бизнес
Бизнес
ПСБ и Связь.ON будут сотрудничать по программам лояльности

ПСБ и ритейлер Связь.ON увеличивают программу лояльности для зарплатных клиентов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк"
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и финансово-товарный ритейлер Связь.ON в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о развитии программы лояльности для зарплатных клиентов банка в рамках единой экосистемы группы ПСБ, а также о совместной работе по масштабированию системы активных продаж, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали старший вице-президент – руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и генеральный директор Связь.ON Дагмара Иванова.
Исследование: молодежь превосходит поколение 45+ по инвестактивности - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Исследование: молодежь превосходит поколение 45+ по инвестактивности
Вчера, 21:01
"Соглашение закрепляет новые направления сотрудничества по развитию нефинансовых сервисов в рамках программ лояльности ПСБ. На первом этапе мы планируем предложить новым зарплатным клиентам индивидуальные скидки на бытовую технику и другие товары в онлайн-магазине и мультицентрах Связь.ON. Мы уверены, что такой формат партнерства окажется удачным как с точки зрения клиентских впечатлений, так и по эффекту на продажи", — приводит пресс-служба слова Щавелева.
Иванова указала, что новый уровень сотрудничества с ПСБ позволит клиентам банка решать еще больше важных задач в одной экосистеме. Они усиливают интеграцию финансовых и ритейл-сервисов, чтобы обеспечить комфортный клиентский путь от оформления зарплатной карты до удобного выбора любых гаджетов, инструментов, техники и современных цифровых решений.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла
Вчера, 12:46
 
Бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала