https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023986104.html
АО "НЭК" расширяет производственную площадку в Липецкой области
АО "НЭК" расширяет производственную площадку в Липецкой области - РИА Новости, 19.06.2025
АО "НЭК" расширяет производственную площадку в Липецкой области
Липецкая область заключила соглашение с ОА "НЭК" о расширении площадей энергетической компании на территории региона, объем инвестиций в новый проект составит... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:27:00+03:00
2025-06-19T17:27:00+03:00
2025-06-19T17:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Липецкая область заключила соглашение с ОА "НЭК" о расширении площадей энергетической компании на территории региона, объем инвестиций в новый проект составит 3,5 миллиарда рублей, сообщил после подписания губернатор Игорь Артамонов. Инвестиционные средства пойдут на строительство и оснащение завода высоковольтного оборудования, его построят на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк". Как отметил Артамонов, проект имеет очень важное значение для энергетической безопасности России. Планируется, что предприятие обеспечит современным оборудованием подстанции от Калининграда до Дальнего Востока. Будет создано 200 рабочих мест. "Это соглашение — мощный импульс для энергобезопасности не только Липецкой области, но и других регионов. Производство обеспечит надежным и современным оборудованием для распределения электроэнергии от Калининграда до Дальнего Востока", – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Губернатор добавил, что завод будет построен на площади шесть гектаров, его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2027 года.
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экономика, липецкая область, игорь артамонов, калининград, россия
Липецкая область, Экономика, Липецкая область, Игорь Артамонов, Калининград, Россия
АО "НЭК" расширяет производственную площадку в Липецкой области
Липецкая область заключила соглашение с ОА "НЭК" об увеличении площади компании
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Липецкая область заключила соглашение с ОА "НЭК" о расширении площадей энергетической компании на территории региона, объем инвестиций в новый проект составит 3,5 миллиарда рублей, сообщил после подписания губернатор Игорь Артамонов.
Инвестиционные средства пойдут на строительство и оснащение завода высоковольтного оборудования, его построят на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк". Как отметил Артамонов, проект имеет очень важное значение для энергетической безопасности России. Планируется, что предприятие обеспечит современным оборудованием подстанции от Калининграда до Дальнего Востока. Будет создано 200 рабочих мест.
"Это соглашение — мощный импульс для энергобезопасности не только Липецкой области, но и других регионов. Производство обеспечит надежным и современным оборудованием для распределения электроэнергии от Калининграда до Дальнего Востока", – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Губернатор добавил, что завод будет построен на площади шесть гектаров, его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2027 года.