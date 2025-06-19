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АО "НЭК" расширяет производственную площадку в Липецкой области - РИА Новости, 19.06.2025
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Липецкая область
 
17:27 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023986104.html
АО "НЭК" расширяет производственную площадку в Липецкой области
АО "НЭК" расширяет производственную площадку в Липецкой области - РИА Новости, 19.06.2025
АО "НЭК" расширяет производственную площадку в Липецкой области
Липецкая область заключила соглашение с ОА "НЭК" о расширении площадей энергетической компании на территории региона, объем инвестиций в новый проект составит... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:27:00+03:00
2025-06-19T17:27:00+03:00
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экономика
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Липецкая область заключила соглашение с ОА "НЭК" о расширении площадей энергетической компании на территории региона, объем инвестиций в новый проект составит 3,5 миллиарда рублей, сообщил после подписания губернатор Игорь Артамонов. Инвестиционные средства пойдут на строительство и оснащение завода высоковольтного оборудования, его построят на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк". Как отметил Артамонов, проект имеет очень важное значение для энергетической безопасности России. Планируется, что предприятие обеспечит современным оборудованием подстанции от Калининграда до Дальнего Востока. Будет создано 200 рабочих мест. "Это соглашение — мощный импульс для энергобезопасности не только Липецкой области, но и других регионов. Производство обеспечит надежным и современным оборудованием для распределения электроэнергии от Калининграда до Дальнего Востока", – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Губернатор добавил, что завод будет построен на площади шесть гектаров, его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2027 года.
https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023966774.html
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экономика, липецкая область, игорь артамонов, калининград, россия
Липецкая область, Экономика, Липецкая область, Игорь Артамонов, Калининград, Россия
АО "НЭК" расширяет производственную площадку в Липецкой области

Липецкая область заключила соглашение с ОА "НЭК" об увеличении площади компании

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Совета директоров АО "Национальная энергетическая компания" Дмитрий Филатов во время подписания соглашения о сотрудничестве
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Совета директоров АО Национальная энергетическая компания Дмитрий Филатов во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Совета директоров АО "Национальная энергетическая компания" Дмитрий Филатов во время подписания соглашения о сотрудничестве
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Липецкая область заключила соглашение с ОА "НЭК" о расширении площадей энергетической компании на территории региона, объем инвестиций в новый проект составит 3,5 миллиарда рублей, сообщил после подписания губернатор Игорь Артамонов.
Инвестиционные средства пойдут на строительство и оснащение завода высоковольтного оборудования, его построят на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк". Как отметил Артамонов, проект имеет очень важное значение для энергетической безопасности России. Планируется, что предприятие обеспечит современным оборудованием подстанции от Калининграда до Дальнего Востока. Будет создано 200 рабочих мест.
"Это соглашение — мощный импульс для энергобезопасности не только Липецкой области, но и других регионов. Производство обеспечит надежным и современным оборудованием для распределения электроэнергии от Калининграда до Дальнего Востока", – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Губернатор добавил, что завод будет построен на площади шесть гектаров, его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2027 года.
Резидент ОЭЗ Липецк восстановит исторические объекты в Ельце - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьИгорь АртамоновКалининградРоссия
 
 
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