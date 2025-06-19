https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023966774.html
Резидент ОЭЗ "Липецк" восстановит исторические объекты в Ельце
Резидент ОЭЗ "Липецк" восстановит исторические объекты в Ельце - РИА Новости, 19.06.2025
Резидент ОЭЗ "Липецк" восстановит исторические объекты в Ельце
Резидент ОЭЗ "Липецк" - компания "Петэксперт" - займется реставрацией объектов в Ельце, соглашение об этом в рамках ПМЭФ - 2025 подписали губернатор Липецкой... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:41:00+03:00
2025-06-19T16:41:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Липецк" - компания "Петэксперт" - займется реставрацией объектов в Ельце, соглашение об этом в рамках ПМЭФ - 2025 подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор компании Дмитрий Цыпин, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По информации пресс-службы, в Ельце сохранилось 60% исторических построек XVIII-XIX веков, подписанное соглашение позволит улучшить не только их внешний облик, но и города в целом, а также создать возможности для изучения истории, архитектуры и культуры Липецкой области. "Елец — город с удивительной историей, его архитектура – наше общее достояние. То, что компания "Петэксперт" берет на себя ответственность за реставрацию исторических объектов, говорит о зрелости бизнеса и его глубокой связи с регионом. Это инвестиции в будущее Липецкой области, в ее туристическую привлекательность", – процитировали в пресс-службе регионального правительства Артамонова. Компания "Петэксперт" специализируется на производстве кормов для животных. В Липецкой области работает с 2024 года. Помимо основного производства ведет активную социальную деятельность, в частности, является организатором арт-фестиваля с участием художников, школьников и студентов Липецкой области. XXVlII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, липецкая область, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Экономика, Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
Резидент ОЭЗ "Липецк" восстановит исторические объекты в Ельце
Липецкая компания восстановит исторические объекты в Ельце
ЛИПЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Липецк" - компания "Петэксперт" - займется реставрацией объектов в Ельце, соглашение об этом в рамках ПМЭФ - 2025 подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор компании Дмитрий Цыпин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По информации пресс-службы, в Ельце сохранилось 60% исторических построек XVIII-XIX веков, подписанное соглашение позволит улучшить не только их внешний облик, но и города в целом, а также создать возможности для изучения истории, архитектуры и культуры Липецкой области.
"Елец — город с удивительной историей, его архитектура – наше общее достояние. То, что компания "Петэксперт" берет на себя ответственность за реставрацию исторических объектов, говорит о зрелости бизнеса и его глубокой связи с регионом. Это инвестиции в будущее Липецкой области, в ее туристическую привлекательность", – процитировали в пресс-службе регионального правительства Артамонова.
Компания "Петэксперт" специализируется на производстве кормов для животных. В Липецкой области работает с 2024 года. Помимо основного производства ведет активную социальную деятельность, в частности, является организатором арт-фестиваля с участием художников, школьников и студентов Липецкой области.
XXVlII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.