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Импортозамещение труб больших диаметров наладят в Липецкой области - РИА Новости, 19.06.2025
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Липецкая область
 
12:20 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023859674.html
Импортозамещение труб больших диаметров наладят в Липецкой области
Импортозамещение труб больших диаметров наладят в Липецкой области - РИА Новости, 19.06.2025
Импортозамещение труб больших диаметров наладят в Липецкой области
Правительство региона и Липецкая трубная компания "Свободный сокол" в рамках ПМЭФ-2025 подписали соглашение о создании в области производства труб больших... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:20:00+03:00
2025-06-19T12:20:00+03:00
липецкая область
экономика
технологии
липецкая область
россия
игорь артамонов
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правительство региона и Липецкая трубная компания "Свободный сокол" в рамках ПМЭФ-2025 подписали соглашение о создании в области производства труб больших диаметров, которые пользуются в России спросом, но поставляются из-за рубежа, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он пояснил, что соглашение предполагает создание в Липецкой области нового комплекса центробежного литья для производства труб больших диаметров — до 1,2 тысячи миллиметров из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). По сообщению Артамонова, производство ориентировано на удовлетворение спроса крупных заказчиков. Использование подобных материалов позволяет гарантировать безаварийный срок службы водопроводов более 100 лет. "Это наглядный пример того, как промышленные предприятия Липецкой области не просто адаптируются к новым экономическим условиям, а активно развивают новые направления производства. Проект имеет стратегическое значение не только для нашего региона, но и для всей страны. Производство труб большого диаметра позволит заместить иностранные поставки и обеспечить потребности российских предприятий в качественной продукции отечественного производства", – подчеркнул Артамонов. Он отметил, что ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года. Объем инвестиций составит 380 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать 120 новых рабочих мест. XXVlII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023845940.html
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экономика, технологии, липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Экономика, Технологии, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Импортозамещение труб больших диаметров наладят в Липецкой области

Липецкая область и "Свободный сокол" договорились о производстве широких труб

© Фото пресс-службой Правительства Липецкой областиПравительство региона и Липецкая трубная компания "Свободный сокол" в рамках ПМЭФ-2025 подписали соглашение
Правительство региона и Липецкая трубная компания Свободный сокол в рамках ПМЭФ-2025 подписали соглашение - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото пресс-службой Правительства Липецкой области
Правительство региона и Липецкая трубная компания "Свободный сокол" в рамках ПМЭФ-2025 подписали соглашение
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правительство региона и Липецкая трубная компания "Свободный сокол" в рамках ПМЭФ-2025 подписали соглашение о создании в области производства труб больших диаметров, которые пользуются в России спросом, но поставляются из-за рубежа, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что соглашение предполагает создание в Липецкой области нового комплекса центробежного литья для производства труб больших диаметров — до 1,2 тысячи миллиметров из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ).
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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По сообщению Артамонова, производство ориентировано на удовлетворение спроса крупных заказчиков. Использование подобных материалов позволяет гарантировать безаварийный срок службы водопроводов более 100 лет.
"Это наглядный пример того, как промышленные предприятия Липецкой области не просто адаптируются к новым экономическим условиям, а активно развивают новые направления производства. Проект имеет стратегическое значение не только для нашего региона, но и для всей страны. Производство труб большого диаметра позволит заместить иностранные поставки и обеспечить потребности российских предприятий в качественной продукции отечественного производства", – подчеркнул Артамонов.
Он отметил, что ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года. Объем инвестиций составит 380 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать 120 новых рабочих мест.
XXVlII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Липецкая областьЭкономикаТехнологииЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
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