https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023845940.html
Гостиницы для автотуристов построят в Липецкой области
Гостиницы для автотуристов построят в Липецкой области - РИА Новости, 19.06.2025
Гостиницы для автотуристов построят в Липецкой области
Липецкая область и компания ООО "ТриА Девелопмент" заключили соглашение о реализации проекта общей стоимостью 480 миллионов рублей, церемония прошла на полях... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:42:00+03:00
2025-06-19T11:42:00+03:00
2025-06-19T11:42:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Липецкая область и компания ООО "ТриА Девелопмент" заключили соглашение о реализации проекта общей стоимостью 480 миллионов рублей, церемония прошла на полях XXVlII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил по итогам подписания губернатор Игорь Артамонов. Он рассказал, что инвестор планирует построить в регионе две гостиницы - "3А Липецк" и "3А Елец". Это будут путевые гостиницы с условиями для кратковременного проживания автотуристов. Прогнозируемые сроки ввода в эксплуатацию – 2026-2027 годы. Будет создано более 30 рабочих мест. "Развитие туристической инфраструктуры – важный приоритет для нашего региона. Строительство двух современных дорожных гостиниц отвечает запросам времени и потребностям путешественников. Это не только повысит комфорт для гостей области, но и создаст новые рабочие места для жителей. Особенно ценно, что проект реализуется с учетом современных стандартов гостеприимства. Уверен, что новые гостиницы станут комфортными точками притяжения для гостей нашего региона и внесут вклад в развитие туризма", – отметил Игорь Артамонов. XXVlII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250611/lipetsk-2022224974.html
https://ria.ru/20250618/lipetsk-2023618891.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Гостиницы для автотуристов построят в Липецкой области
В Липецкой области появятся гостиницы для автомобильных туристов
ЛИПЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Липецкая область и компания ООО "ТриА Девелопмент" заключили соглашение о реализации проекта общей стоимостью 480 миллионов рублей, церемония прошла на полях XXVlII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил по итогам подписания губернатор Игорь Артамонов.
Он рассказал, что инвестор планирует построить в регионе две гостиницы - "3А Липецк" и "3А Елец". Это будут путевые гостиницы с условиями для кратковременного проживания автотуристов. Прогнозируемые сроки ввода в эксплуатацию – 2026-2027 годы. Будет создано более 30 рабочих мест.
"Развитие туристической инфраструктуры – важный приоритет для нашего региона. Строительство двух современных дорожных гостиниц отвечает запросам времени и потребностям путешественников. Это не только повысит комфорт для гостей области, но и создаст новые рабочие места для жителей. Особенно ценно, что проект реализуется с учетом современных стандартов гостеприимства. Уверен, что новые гостиницы станут комфортными точками притяжения для гостей нашего региона и внесут вклад в развитие туризма", – отметил Игорь Артамонов.
XXVlII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.