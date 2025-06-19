https://ria.ru/20250619/lenfilm-2024065796.html

Петербург договорился с Минкультом работать над возрождением "Ленфильма"

Петербург договорился с Минкультом работать над возрождением "Ленфильма" - РИА Новости, 19.06.2025

Петербург договорился с Минкультом работать над возрождением "Ленфильма"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:43:00+03:00

2025-06-19T23:43:00+03:00

2025-06-19T23:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о сотрудничестве, договорились вместе работать над возрождением "Ленфильма", сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Губернатор Александр Беглов и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на ПМЭФ-2025 подписали меморандум о сотрудничестве между министерством культуры Российской Федерации и правительством Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. По словам Беглова, стороны договорились вместе работать над возрождением "Ленфильма". "В Санкт-Петербурге сегодня снимается большое количество фильмов. Но, к сожалению, не все – на студии "Ленфильм". У нас большой опыт успешных совместных проектов с министерством культуры. Сейчас мы договорились вместе работать над возрождением "Ленфильма". И Петербург, и министерство заинтересованы, чтобы киностудия процветала. Это один из символов города и знаковое место для отечественной культуры. Там снимались многие наши любимые фильмы", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он выразил уверенность, что уровень взаимодействия, достигнутый между правительством Петербурга и министерством культуры РФ, обеспечит успех в реализации подписанного соглашения по "Ленфильму" и возрождение легендарной киностудии. Губернатор напомнил, что правительство Петербурга ежегодно выделяет 250 миллионов рублей на создание национальных фильмов. Помимо финансовой помощи город обеспечивает кинематографистам и организационную поддержку. Для этого создана специальная кинокомиссия. Она работает по принципу единого окна, помогает оперативно решать многие вопросы. Только в прошлом году комиссия выдала рекордное количество согласований на съемки в городе - более тысячи. "Ленфильм" - старейшая киностудия России. Именно на территории современного "Ленфильма", в четвертом павильоне, бывшем театре "Аквариум", состоялся первый киносеанс в России. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/film-2023846243.html

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санкт-петербург, россия, александр беглов, ольга любимова, ленфильм, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кино, кино и сериалы