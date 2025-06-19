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Лавров встретится с главой МИД Лаоса в Москве 26 июня
Лавров встретится с главой МИД Лаоса в Москве 26 июня - РИА Новости, 19.06.2025
Лавров встретится с главой МИД Лаоса в Москве 26 июня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 июня встретится в Москве с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:29:00+03:00
2025-06-19T15:29:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 июня встретится в Москве с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "С 24 по 29 июня министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики посетит с официальным визитом Россию, в Москве состоятся переговоры и встречи. На 26 июня запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала она в ходе брифинга на ПМЭФ. Захарова добавила, что стороны намерены обсудить состояние и перспективы развития двустороннего партнёрства в азиатско-тихоокеанском регионе с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам переговоров на высшем уровне. "Будут предметно рассмотрены пути продвижения политического диалог, торгово-экономической кооперации, взаимодействия в области обороны и безопасности, гуманитарные контакты, конечно, будут инвентаризированы. И отдельное внимание будет уделено уплотнению координации действий в международных и региональных делах", - заключила дипломат.
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сергей лавров, мария захарова, москва, лаос, россия, в мире
ПМЭФ-2025, Сергей Лавров, Мария Захарова, Москва, Лаос, Россия, В мире
Лавров встретится с главой МИД Лаоса в Москве 26 июня
МИД РФ: Лавров 26 июня встретится в Москве с главой МИД Лаоса Фомвиханом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 июня встретится в Москве с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"С 24 по 29 июня министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики посетит с официальным визитом Россию, в Москве состоятся переговоры и встречи. На 26 июня запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала она в ходе брифинга на ПМЭФ.
Захарова добавила, что стороны намерены обсудить состояние и перспективы развития двустороннего партнёрства в азиатско-тихоокеанском регионе с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам переговоров на высшем уровне.
"Будут предметно рассмотрены пути продвижения политического диалог, торгово-экономической кооперации, взаимодействия в области обороны и безопасности, гуманитарные контакты, конечно, будут инвентаризированы. И отдельное внимание будет уделено уплотнению координации действий в международных и региональных делах", - заключила дипломат.