https://ria.ru/20250619/lava-2023994034.html
На шахте имени Рубана в Кузбассе введена новая лава
На шахте имени Рубана в Кузбассе введена новая лава - РИА Новости, 19.06.2025
На шахте имени Рубана в Кузбассе введена новая лава
На шахте имени А. Д. Рубана введена в эксплуатацию лава №805 с запасами 2,9 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба АО "СУЭК-Кузбасс". РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:39:00+03:00
2025-06-19T17:39:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На шахте имени А. Д. Рубана введена в эксплуатацию лава №805 с запасами 2,9 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба АО "СУЭК-Кузбасс". Вынимаемая мощность пласта составляет 4,8 метра, марка высококачественного энергетического угля "Д". Планируемая среднемесячная нагрузка на забой не менее 300 тысяч тонн угля. Отличительной чертой нового очистного забоя стало использование 12 секций крепи, произведенной на российском машиностроительном заводе по изготовлению и ремонту горношахтного оборудования "СИБ-ДАМЕЛЬ" в городе Ленинске-Кузнецком. Это сложное техническое сооружение ранее в Россию импортировалось. Механизированная крепь СД.МК.25/55 впервые была представлена "СИБ-ДАМЕЛЬ" ЕСК СУЭК на XXXII Международной специализированной выставке "Уголь России и Майнинг – 2024". Экспертами было отмечено, что новинку машиностроителей отличает увеличенная несущая способность, меньший вес по сравнению с импортными аналогами, универсальность использования в различных условиях – в том числе при вынимаемой мощности пласта до 5,5 метра. После выставки разработка успешно прошла стендовые испытания, получен соответствующий сертификат, и теперь в рамках опытно-промышленных испытаний 12 секций задействованы в отработке новой лавы. В забойный комплект также вошли мощный конвейер и высокопроизводительный очистной комбайн. Отрабатывает лаву бригада заслуженного шахтера РФ Сергея Шмальца.
https://ria.ru/20250430/suek-2014418242.html
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технологии, россия
На шахте имени Рубана в Кузбассе введена новая лава
На шахте имени Рубана в Кузбассе ввели в эксплуатацию новую лаву
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На шахте имени А. Д. Рубана введена в эксплуатацию лава №805 с запасами 2,9 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба АО "СУЭК-Кузбасс".
Вынимаемая мощность пласта составляет 4,8 метра, марка высококачественного энергетического угля "Д". Планируемая среднемесячная нагрузка на забой не менее 300 тысяч тонн угля.
Отличительной чертой нового очистного забоя стало использование 12 секций крепи, произведенной на российском машиностроительном заводе по изготовлению и ремонту горношахтного оборудования "СИБ-ДАМЕЛЬ" в городе Ленинске-Кузнецком. Это сложное техническое сооружение ранее в Россию импортировалось.
Механизированная крепь СД.МК.25/55 впервые была представлена "СИБ-ДАМЕЛЬ" ЕСК СУЭК на XXXII Международной специализированной выставке "Уголь России и Майнинг – 2024". Экспертами было отмечено, что новинку машиностроителей отличает увеличенная несущая способность, меньший вес по сравнению с импортными аналогами, универсальность использования в различных условиях – в том числе при вынимаемой мощности пласта до 5,5 метра.
После выставки разработка успешно прошла стендовые испытания, получен соответствующий сертификат, и теперь в рамках опытно-промышленных испытаний 12 секций задействованы в отработке новой лавы. В забойный комплект также вошли мощный конвейер и высокопроизводительный очистной комбайн.
Отрабатывает лаву бригада заслуженного шахтера РФ Сергея Шмальца.