https://ria.ru/20250619/kurskaya-2023806502.html

Хинштейн назвал число курских жителей, потерявших связь с родственниками

Хинштейн назвал число курских жителей, потерявших связь с родственниками - РИА Новости, 19.06.2025

Хинштейн назвал число курских жителей, потерявших связь с родственниками

Немногим более 570 человек числятся в Курской области в реестре лиц, утративших связь с родственниками и судьба которых неизвестна, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:59:00+03:00

2025-06-19T09:59:00+03:00

2025-06-19T14:05:00+03:00

пмэф-2025

происшествия

курская область

санкт-петербург

александр хинштейн

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Немногим более 570 человек числятся в Курской области в реестре лиц, утративших связь с родственниками и судьба которых неизвестна, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Я могу сказать не о том, сколько в розыске, потому что розыск ведет полиция. Я могу сказать о том, сколько человек в нашем реестре лиц, утративших связь с родственниками, судьба которых, к сожалению, нам не известна. Таких людей у нас немногим более 570", - сказал Хинштейн. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250612/vsu-2022408351.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, санкт-петербург, александр хинштейн