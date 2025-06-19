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Хинштейн назвал число курских жителей, потерявших связь с родственниками
Хинштейн назвал число курских жителей, потерявших связь с родственниками - РИА Новости, 19.06.2025
Хинштейн назвал число курских жителей, потерявших связь с родственниками
Немногим более 570 человек числятся в Курской области в реестре лиц, утративших связь с родственниками и судьба которых неизвестна, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:59:00+03:00
2025-06-19T09:59:00+03:00
2025-06-19T14:05:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Немногим более 570 человек числятся в Курской области в реестре лиц, утративших связь с родственниками и судьба которых неизвестна, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Я могу сказать не о том, сколько в розыске, потому что розыск ведет полиция. Я могу сказать о том, сколько человек в нашем реестре лиц, утративших связь с родственниками, судьба которых, к сожалению, нам не известна. Таких людей у нас немногим более 570", - сказал Хинштейн. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, курская область, санкт-петербург, александр хинштейн
ПМЭФ-2025, Происшествия, Курская область, Санкт-Петербург, Александр Хинштейн
Хинштейн назвал число курских жителей, потерявших связь с родственниками
Хинштейн: неизвестна судьба немногим более 570 жителей Курской области