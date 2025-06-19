https://ria.ru/20250619/kukharuk-2023861839.html
Кухарук: затраты на бурение скважин сокращены в 3,5 раза
Кухарук: затраты на бурение скважин сокращены в 3,5 раза - РИА Новости, 19.06.2025
Кухарук: затраты на бурение скважин сокращены в 3,5 раза
В 3,5 раза были сокращены затраты в части бурения скважин на трудноизвлекаемых месторождениях, рассказал РИА Новости губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:24:00+03:00
2025-06-19T12:24:00+03:00
2025-06-19T13:04:00+03:00
россия
руслан кухарук
ханты-мансийский автономный округ
экономика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В 3,5 раза были сокращены затраты в части бурения скважин на трудноизвлекаемых месторождениях, рассказал РИА Новости губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Руслан Кухарук. "Недавно у нас состоялось выездное совещание под председательством вице-премьера Александра Новака, где мы официально подвели итоги федерального проекта технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов, который был реализован совместно правительством РФ, министерством энергетики, министерством финансов, Минпромторгом, правительством Югры и компанией "Газпром нефть", – сообщил Кухарук. При этом, как отметил губернатор, показатель импортозамещения в периметре проекта достиг 90%. "Сегодня мы понимаем, что завершение проекта дало возможность его тиражировать. Об этом говорили на совещании. Югра и дальше готова быть партнером в части реализации подобного рода проектов, которые направлены на поддержку предприятий нефтяной отрасли", – заявил Кухарук. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250619/khmao-2023817398.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ, экономика
Россия, Руслан Кухарук, Ханты-Мансийский автономный округ, Экономика
Кухарук: затраты на бурение скважин сокращены в 3,5 раза
Губернатор Кухарук: затраты на бурение скважин сокращены в 3,5 раза
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В 3,5 раза были сокращены затраты в части бурения скважин на трудноизвлекаемых месторождениях, рассказал РИА Новости губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Руслан Кухарук.
"Недавно у нас состоялось выездное совещание под председательством вице-премьера Александра Новака, где мы официально подвели итоги федерального проекта технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов, который был реализован совместно правительством РФ, министерством энергетики, министерством финансов, Минпромторгом, правительством Югры и компанией "Газпром нефть", – сообщил Кухарук.
При этом, как отметил губернатор, показатель импортозамещения в периметре проекта достиг 90%.
"Сегодня мы понимаем, что завершение проекта дало возможность его тиражировать. Об этом говорили на совещании. Югра и дальше готова быть партнером в части реализации подобного рода проектов, которые направлены на поддержку предприятий нефтяной отрасли", – заявил Кухарук.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.