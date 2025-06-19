https://ria.ru/20250619/krym-2023758999.html

Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума

Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума - РИА Новости, 19.06.2025

Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума

Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума, проведенного в 2014 году, признание российского статуса полуострова станет важным фактором для... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:07:00+03:00

2025-06-19T03:07:00+03:00

2025-06-19T03:07:00+03:00

пмэф-2025

республика крым

россия

украина

владимир константинов

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935992541_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_702828d68103188dc3ef3a022e536f31.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума, проведенного в 2014 году, признание российского статуса полуострова станет важным фактором для всего мирового сообщества, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "Признание российского статуса Крыма со стороны ООН – очень важный фактор для всего мирового сообщества. Для нас это моральная справедливость, а не поиск каких-либо экономических выгод. Первое, самое важное, - это справедливость, что мы сделали все правильно. Поэтому мы готовы предоставить все документы о законности волеизъявления крымчан и соответствия этого права Уставу ООН", - сказал Константинов. По его словам, в случае признания ООН российского статуса Крыма, ни одна страна в мире впредь не позволит уничтожать находящиеся в их составе автономные образования, как это делала по отношению к полуострову и крымчанам Украина. "Всем им будет показателем крымский опыт и право народа выйти из состава ущемляющей его права страны, воспользовавшись референдумом как защитной реакцией. Крымский референдум прошел при максимальном соблюдении международного права. И главный постулат был в том, что крымчане имели полное право воспользоваться референдумом", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html

https://ria.ru/20250427/krym-2013687056.html

республика крым

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, россия, украина, владимир константинов, владимир путин, оон