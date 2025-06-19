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Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:07 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/krym-2023758999.html
Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума
Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума - РИА Новости, 19.06.2025
Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума
Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума, проведенного в 2014 году, признание российского статуса полуострова станет важным фактором для... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:07:00+03:00
2025-06-19T03:07:00+03:00
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума, проведенного в 2014 году, признание российского статуса полуострова станет важным фактором для всего мирового сообщества, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "Признание российского статуса Крыма со стороны ООН – очень важный фактор для всего мирового сообщества. Для нас это моральная справедливость, а не поиск каких-либо экономических выгод. Первое, самое важное, - это справедливость, что мы сделали все правильно. Поэтому мы готовы предоставить все документы о законности волеизъявления крымчан и соответствия этого права Уставу ООН", - сказал Константинов. По его словам, в случае признания ООН российского статуса Крыма, ни одна страна в мире впредь не позволит уничтожать находящиеся в их составе автономные образования, как это делала по отношению к полуострову и крымчанам Украина. "Всем им будет показателем крымский опыт и право народа выйти из состава ущемляющей его права страны, воспользовавшись референдумом как защитной реакцией. Крымский референдум прошел при максимальном соблюдении международного права. И главный постулат был в том, что крымчане имели полное право воспользоваться референдумом", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html
https://ria.ru/20250427/krym-2013687056.html
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республика крым, россия, украина, владимир константинов, владимир путин, оон
ПМЭФ-2025, Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН
Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума

Константинов: Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума, проведенного в 2014 году, признание российского статуса полуострова станет важным фактором для всего мирового сообщества, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
«
"Признание российского статуса Крыма со стороны ООН – очень важный фактор для всего мирового сообщества. Для нас это моральная справедливость, а не поиск каких-либо экономических выгод. Первое, самое важное, - это справедливость, что мы сделали все правильно. Поэтому мы готовы предоставить все документы о законности волеизъявления крымчан и соответствия этого права Уставу ООН", - сказал Константинов.
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У Запада есть все основания признать Крым, заявил Константинов
23 марта, 07:39
По его словам, в случае признания ООН российского статуса Крыма, ни одна страна в мире впредь не позволит уничтожать находящиеся в их составе автономные образования, как это делала по отношению к полуострову и крымчанам Украина.
"Всем им будет показателем крымский опыт и право народа выйти из состава ущемляющей его права страны, воспользовавшись референдумом как защитной реакцией. Крымский референдум прошел при максимальном соблюдении международного права. И главный постулат был в том, что крымчане имели полное право воспользоваться референдумом", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Американский эксперт допустил, что ООН признает Крым российским
27 апреля, 14:37
 
ПМЭФ-2025Республика КрымРоссияУкраинаВладимир КонстантиновВладимир ПутинООН
 
 
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