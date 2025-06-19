Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума
Константинов: Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума
Вид на курортный поселок Коктебель. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума, проведенного в 2014 году, признание российского статуса полуострова станет важным фактором для всего мирового сообщества, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
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"Признание российского статуса Крыма со стороны ООН – очень важный фактор для всего мирового сообщества. Для нас это моральная справедливость, а не поиск каких-либо экономических выгод. Первое, самое важное, - это справедливость, что мы сделали все правильно. Поэтому мы готовы предоставить все документы о законности волеизъявления крымчан и соответствия этого права Уставу ООН", - сказал Константинов.
"Всем им будет показателем крымский опыт и право народа выйти из состава ущемляющей его права страны, воспользовавшись референдумом как защитной реакцией. Крымский референдум прошел при максимальном соблюдении международного права. И главный постулат был в том, что крымчане имели полное право воспользоваться референдумом", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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