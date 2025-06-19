https://ria.ru/20250619/kruz-2023828743.html

В конгрессе США сделали шокирующее заявление о Зеленском

В конгрессе США сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 19.06.2025

В конгрессе США сделали шокирующее заявление о Зеленском

Американский сенатор-республиканец Тед Круз раскритиковал Владимира Зеленского в интервью журналисту Такеру Карлсону. "Я думаю, Зеленский повел себя ужасно. Я... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:08:00+03:00

2025-06-19T11:08:00+03:00

2025-06-19T11:42:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз раскритиковал Владимира Зеленского в интервью журналисту Такеру Карлсону. "Я думаю, Зеленский повел себя ужасно. Я думаю, что его встреча в Овальном кабинете (в феврале - Прим.ред) войдет в историю как самая неудачная встреча любого лидера, который когда-либо там бывал. Я думаю, что он вел себя как напыщенный осел", — сказал он. Круз добавил, что Зеленский такими действиями наносит реальный ущерб Украине. В конце февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель с начала конфликта. Зеленский пытался спорить и все время перебивал собеседников. В итоге, по данным Fox News, американский лидер выгнал его из Белого дома.

https://ria.ru/20250619/dubinskiy-2023793221.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сша, вашингтон (штат), конгресс сша