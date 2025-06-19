В конгрессе США сделали шокирующее заявление о Зеленском
Сенатор Круз назвал Зеленского напыщенным ослом
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз раскритиковал Владимира Зеленского в интервью журналисту Такеру Карлсону.
"Я думаю, Зеленский повел себя ужасно. Я думаю, что его встреча в Овальном кабинете (в феврале - Прим.ред) войдет в историю как самая неудачная встреча любого лидера, который когда-либо там бывал. Я думаю, что он вел себя как напыщенный осел", — сказал он.
"Я думаю, Зеленский повел себя ужасно. Я думаю, что его встреча в Овальном кабинете (в феврале - Прим.ред) войдет в историю как самая неудачная встреча любого лидера, который когда-либо там бывал. Я думаю, что он вел себя как напыщенный осел", — сказал он.
Круз добавил, что Зеленский такими действиями наносит реальный ущерб Украине.
В конце февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель с начала конфликта. Зеленский пытался спорить и все время перебивал собеседников. В итоге, по данным Fox News, американский лидер выгнал его из Белого дома.
В конце февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель с начала конфликта. Зеленский пытался спорить и все время перебивал собеседников. В итоге, по данным Fox News, американский лидер выгнал его из Белого дома.