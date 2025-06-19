https://ria.ru/20250619/kreml-2024058343.html

В Кремле призвали защищать зарубежных инвесторов, оставшихся в России

В Кремле призвали защищать зарубежных инвесторов, оставшихся в России - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле призвали защищать зарубежных инвесторов, оставшихся в России

России нужно защищать и охранять зарубежных инвесторов, которые продолжают работать в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:34:00+03:00

2025-06-19T22:34:00+03:00

2025-06-19T22:34:00+03:00

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. России нужно защищать и охранять зарубежных инвесторов, которые продолжают работать в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью RT Песков сказал, что не считает реалистичным возвращение западных компаний в Россию на данном этапе. При этом он отметил, что те компании, которые всё ещё работают в России с комфортом, создают в стране рабочие места и платят налоги. "Таких инвесторов нам нужно защищать, охранять и привлекать дальше", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20250615/biznes-2022902274.html

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россия, дмитрий песков, экономика