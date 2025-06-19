https://ria.ru/20250619/kreml-2024052133.html
В Кремле ответили на вопрос о свержении власти в Иране
В Кремле ответили на вопрос о свержении власти в Иране - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о свержении власти в Иране
Россия считает непозволительным со стороны Запада вести разговоры, а тем более предпринимать действия по свержению власти в Иране, сама постановка такого... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:44:00+03:00
2025-06-19T21:44:00+03:00
2025-06-19T21:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия считает непозволительным со стороны Запада вести разговоры, а тем более предпринимать действия по свержению власти в Иране, сама постановка такого вопроса для Москвы неприемлема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если мы вспомним с вами встречу, которую накануне провёл президент (РФ Владимир - ред.) Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: "Я даже не хочу об этом говорить". Это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым. Сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемой. Мы считаем, что это непозволительно — вести такие разговоры, тем более непозволительно предпринимать такие действия", - заявил Песков в интервью RT.
https://ria.ru/20250619/peskov-2023900910.html
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россия, иран, москва, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Россия, Иран, Москва, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
В Кремле ответили на вопрос о свержении власти в Иране
Песков: Россия считает неприемлемым вести разговоры о свержении власти в Иране