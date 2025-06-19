https://ria.ru/20250619/kreml-2023997977.html

В Кремле ответили на вопрос о вовлечении США в конфликт Ирана и Израиля

В Кремле ответили на вопрос о вовлечении США в конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле ответили на вопрос о вовлечении США в конфликт Ирана и Израиля

Обеспокоенность России вырастет в случае еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:45:00+03:00

2025-06-19T17:45:00+03:00

2025-06-19T17:45:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Обеспокоенность России вырастет в случае еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем еще больше обеспокоены", - сказал Песков, комментируя возможность еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля.

https://ria.ru/20250619/konflikt-2023894332.html

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в мире, россия, сша, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте