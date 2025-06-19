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В Кремле ответили на вопрос о вовлечении США в конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
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17:45 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kreml-2023997977.html
В Кремле ответили на вопрос о вовлечении США в конфликт Ирана и Израиля
В Кремле ответили на вопрос о вовлечении США в конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о вовлечении США в конфликт Ирана и Израиля
Обеспокоенность России вырастет в случае еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:45:00+03:00
2025-06-19T17:45:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Обеспокоенность России вырастет в случае еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем еще больше обеспокоены", - сказал Песков, комментируя возможность еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля.
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в мире, россия, сша, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, США, Иран, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Кремле ответили на вопрос о вовлечении США в конфликт Ирана и Израиля

Песков: Россия будет обеспокоена вовлечением США в конфликт Ирана и Израиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Обеспокоенность России вырастет в случае еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы будем еще больше обеспокоены", - сказал Песков, комментируя возможность еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль
13:50
 
В миреРоссияСШАИранДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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