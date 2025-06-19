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Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля

Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025

Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля

Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:42:00+03:00

2025-06-19T17:42:00+03:00

2025-06-19T17:42:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона", - сказал Песков, комментируя возможность еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля.

https://ria.ru/20250619/konflikt-2023894332.html

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в мире, сша, иран, израиль, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте