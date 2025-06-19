https://ria.ru/20250619/kreml-2023995778.html
Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля
Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля
Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:42:00+03:00
2025-06-19T17:42:00+03:00
2025-06-19T17:42:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона", - сказал Песков, комментируя возможность еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля.
https://ria.ru/20250619/konflikt-2023894332.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля
Песков: вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет витком эскалации