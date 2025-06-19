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Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
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17:42 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kreml-2023995778.html
Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля
Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля
Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:42:00+03:00
2025-06-19T17:42:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона", - сказал Песков, комментируя возможность еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля.
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в мире, сша, иран, израиль, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков оценил возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля

Песков: вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет витком эскалации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона", - сказал Песков, комментируя возможность еще большего вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль
13:50
 
В миреСШАИранИзраильДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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