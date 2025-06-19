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В Кремле заявили о торжестве популизма в Европе
В Кремле заявили о торжестве популизма в Европе - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле заявили о торжестве популизма в Европе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в европейских странах восторжествовал популизм и к власти пришли малокомпетентные и не имеющие... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:15:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в европейских странах восторжествовал популизм и к власти пришли малокомпетентные и не имеющие долгосрочного плана действий политики. "Мы видим, что в европейских странах восторжествовал такой, знаете, страшный популизм. И в результате вот этого торжества популизма к власти в большинстве европейских стран пришли малокомпетентные, пропитанные популизмом, не имеющие долгосрочного плана действий, не способные думать за горизонт своих следующих выборов политики. Поэтому они живут только до следующих выборов. Судьба своего народа, своей страны на следующие несколько десятилетий или столетий - категории, которыми думают китайцы. И мы, кстати. Их не интересует. И это все последствия этих тектонических сдвигов на европейском континенте", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков, общество
ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле заявили о торжестве популизма в Европе
Песков: в европейских странах восторжествовал популизм