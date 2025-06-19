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В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа
Организация личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящий момент не обсуждается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:18:00+03:00
2025-06-19T06:18:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Организация личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящий момент не обсуждается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что возможный саммит лидеров должен быть подготовлен. "Нет, в настоящий момент нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идут ли обсуждения по организации личной встречи Путина и Трампа. "Она должна быть подготовлена", - добавил пресс-секретарь российского президента.
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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа
Песков: организация личной встречи Путина и Трампа не обсуждается