https://ria.ru/20250619/kreml-2023775116.html

В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

Организация личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящий момент не обсуждается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:18:00+03:00

2025-06-19T06:18:00+03:00

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политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Организация личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящий момент не обсуждается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что возможный саммит лидеров должен быть подготовлен. "Нет, в настоящий момент нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идут ли обсуждения по организации личной встречи Путина и Трампа. "Она должна быть подготовлена", - добавил пресс-секретарь российского президента.

https://ria.ru/20250619/razgovor-2023771772.html

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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков