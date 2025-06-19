https://ria.ru/20250619/kreditovanie-2023961619.html
Набиуллина рассказала о земедлении темпов роста кредитования в России
Набиуллина рассказала о земедлении темпов роста кредитования в России - РИА Новости, 19.06.2025
Набиуллина рассказала о земедлении темпов роста кредитования в России
Темпы роста кредитования в России будут замедляться, но рост продолжится, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:31:00+03:00
2025-06-19T11:31:00+03:00
2025-06-19T16:32:00+03:00
пмэф-2025
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Темпы роста кредитования в России будут замедляться, но рост продолжится, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025. "Сейчас темпы роста кредитов будут замедляться, но это будет рост кредитов. О чем, кстати, это говорит, почему замедление происходит? Потому что действительно после перегрева, мы называем это перегревом, у нас деньги в экономику через кредит, через бюджетный канал поступали гораздо быстрее, чем развивалась производство товаров", - сказала она на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала о земедлении темпов роста кредитования в России
Набиуллина: темпы роста кредитования в РФ будут замедляться, но рост продолжится
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Темпы роста кредитования в России будут замедляться, но рост продолжится, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025.
"Сейчас темпы роста кредитов будут замедляться, но это будет рост кредитов. О чем, кстати, это говорит, почему замедление происходит? Потому что действительно после перегрева, мы называем это перегревом, у нас деньги в экономику через кредит, через бюджетный канал поступали гораздо быстрее, чем развивалась производство товаров", - сказала она на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.