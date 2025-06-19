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Жительницу Красноярского края арестовали по подозрению в истязании ребенка - РИА Новости, 19.06.2025
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13:20 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/krasnoyarsk-2023883017.html
Жительницу Красноярского края арестовали по подозрению в истязании ребенка
Жительницу Красноярского края арестовали по подозрению в истязании ребенка - РИА Новости, 19.06.2025
Жительницу Красноярского края арестовали по подозрению в истязании ребенка
Женщину из красноярского города Канск арестовали на два месяца по подозрению в истязании шестилетнего сына, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:20:00+03:00
2025-06-19T13:20:00+03:00
происшествия
канск
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 19 июн – РИА Новости. Женщину из красноярского города Канск арестовали на два месяца по подозрению в истязании шестилетнего сына, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным ведомства, 37-летняя женщина одна воспитывала двоих сыновей шести и двух лет. С апреля 2023 года по настоящее время подозреваемая систематически применяла грубую силу к старшему ребенку. "Сегодня судом по ходатайству жительнице Канска, подозреваемой в истязании своего малолетнего сына, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что детей поместили в Центр семьи "Канский", где им оказывается необходимая помощь.
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происшествия, канск, россия, красноярский край
Происшествия, Канск, Россия, Красноярский край
Жительницу Красноярского края арестовали по подозрению в истязании ребенка

Жительницу Канска арестовали по подозрению в истязании шестилетнего сына

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КРАСНОЯРСК, 19 июн – РИА Новости. Женщину из красноярского города Канск арестовали на два месяца по подозрению в истязании шестилетнего сына, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным ведомства, 37-летняя женщина одна воспитывала двоих сыновей шести и двух лет. С апреля 2023 года по настоящее время подозреваемая систематически применяла грубую силу к старшему ребенку.
"Сегодня судом по ходатайству жительнице Канска, подозреваемой в истязании своего малолетнего сына, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что детей поместили в Центр семьи "Канский", где им оказывается необходимая помощь.
Суд - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Суд запросил шесть лет для второго фигуранта дела об истязании мальчика
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ПроисшествияКанскРоссияКрасноярский край
 
 
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