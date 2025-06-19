https://ria.ru/20250619/krasnoyarsk-2023883017.html

Жительницу Красноярского края арестовали по подозрению в истязании ребенка

Жительницу Красноярского края арестовали по подозрению в истязании ребенка - РИА Новости, 19.06.2025

Жительницу Красноярского края арестовали по подозрению в истязании ребенка

Женщину из красноярского города Канск арестовали на два месяца по подозрению в истязании шестилетнего сына, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:20:00+03:00

2025-06-19T13:20:00+03:00

2025-06-19T13:20:00+03:00

происшествия

канск

россия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 19 июн – РИА Новости. Женщину из красноярского города Канск арестовали на два месяца по подозрению в истязании шестилетнего сына, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным ведомства, 37-летняя женщина одна воспитывала двоих сыновей шести и двух лет. С апреля 2023 года по настоящее время подозреваемая систематически применяла грубую силу к старшему ребенку. "Сегодня судом по ходатайству жительнице Канска, подозреваемой в истязании своего малолетнего сына, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что детей поместили в Центр семьи "Канский", где им оказывается необходимая помощь.

https://ria.ru/20250611/sud-2022200942.html

канск

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происшествия, канск, россия, красноярский край