https://ria.ru/20250619/krasnov-2023843413.html

Краснов предложил генпрокурору Турции создать группу по защите бизнесменов

Краснов предложил генпрокурору Турции создать группу по защите бизнесменов - РИА Новости, 19.06.2025

Краснов предложил генпрокурору Турции создать группу по защите бизнесменов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на полях ПМЭФ предложил генпрокурору при Верховном апелляционном суде Турции Мухсину Шентюрку создать рабочую группу... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:36:00+03:00

2025-06-19T11:36:00+03:00

2025-06-19T11:36:00+03:00

игорь краснов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на полях ПМЭФ предложил генпрокурору при Верховном апелляционном суде Турции Мухсину Шентюрку создать рабочую группу по защите инвесторов и бизнесменов двух стран, передает корреспондент РИА Новости. Встреча генпрокуроров двух стран прошла в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума в здании законодательного собрания Северной столицы. "Посол Турции в России господин Бильгич прилагает серьезные усилия по защите интересов турецких инвесторов в нашей стране, и мы рады его регулярным визитам в генеральную прокуратуру России. Такой подход позволяет, как говорится, держать руку на пульсе. Поскольку данное направление требует постоянного внимания, предлагаю под эгидой генеральных прокуратур двух стран сформировать межведомственную рабочую группу для рассмотрения обращений российских и турецких предпринимателей по преодолению тех проблем, которые у них имеются", - сказал Краснов. По его словам, между Россией и Турцией непрерывно ведется диалог о различных аспектах взаимодействия в уголовно-правовой сфере и защиты прав предпринимателей. Помимо прокуроров в эту работу вовлечены представители органов внутренних дел, юстиции, министерства иностранных дел. Краснов добавил, что сторонам необходимо вывести сотрудничество прокуроров двух стран на плановую основу, а для этого необходимо разработать программу сотрудничества. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250527/lavrov-2019329658.html

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игорь краснов, турция, россия, в мире