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Краснов предложил генпрокурору Турции создать группу по защите бизнесменов - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:36 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/krasnov-2023843413.html
Краснов предложил генпрокурору Турции создать группу по защите бизнесменов
Краснов предложил генпрокурору Турции создать группу по защите бизнесменов - РИА Новости, 19.06.2025
Краснов предложил генпрокурору Турции создать группу по защите бизнесменов
Генеральный прокурор России Игорь Краснов на полях ПМЭФ предложил генпрокурору при Верховном апелляционном суде Турции Мухсину Шентюрку создать рабочую группу... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:36:00+03:00
2025-06-19T11:36:00+03:00
игорь краснов
турция
россия
в мире
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на полях ПМЭФ предложил генпрокурору при Верховном апелляционном суде Турции Мухсину Шентюрку создать рабочую группу по защите инвесторов и бизнесменов двух стран, передает корреспондент РИА Новости. Встреча генпрокуроров двух стран прошла в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума в здании законодательного собрания Северной столицы. "Посол Турции в России господин Бильгич прилагает серьезные усилия по защите интересов турецких инвесторов в нашей стране, и мы рады его регулярным визитам в генеральную прокуратуру России. Такой подход позволяет, как говорится, держать руку на пульсе. Поскольку данное направление требует постоянного внимания, предлагаю под эгидой генеральных прокуратур двух стран сформировать межведомственную рабочую группу для рассмотрения обращений российских и турецких предпринимателей по преодолению тех проблем, которые у них имеются", - сказал Краснов. По его словам, между Россией и Турцией непрерывно ведется диалог о различных аспектах взаимодействия в уголовно-правовой сфере и защиты прав предпринимателей. Помимо прокуроров в эту работу вовлечены представители органов внутренних дел, юстиции, министерства иностранных дел. Краснов добавил, что сторонам необходимо вывести сотрудничество прокуроров двух стран на плановую основу, а для этого необходимо разработать программу сотрудничества. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019329658.html
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игорь краснов, турция, россия, в мире
Игорь Краснов, Турция, Россия, В мире, ПМЭФ-2025
Краснов предложил генпрокурору Турции создать группу по защите бизнесменов

Краснов призвал генпрокурора Турции Шентюрка создать группу по защите инвесторов

© Фото : Генпрокуратура РоссииИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Генпрокуратура России
Игорь Краснов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на полях ПМЭФ предложил генпрокурору при Верховном апелляционном суде Турции Мухсину Шентюрку создать рабочую группу по защите инвесторов и бизнесменов двух стран, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча генпрокуроров двух стран прошла в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума в здании законодательного собрания Северной столицы.
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"Посол Турции в России господин Бильгич прилагает серьезные усилия по защите интересов турецких инвесторов в нашей стране, и мы рады его регулярным визитам в генеральную прокуратуру России. Такой подход позволяет, как говорится, держать руку на пульсе. Поскольку данное направление требует постоянного внимания, предлагаю под эгидой генеральных прокуратур двух стран сформировать межведомственную рабочую группу для рассмотрения обращений российских и турецких предпринимателей по преодолению тех проблем, которые у них имеются", - сказал Краснов.
По его словам, между Россией и Турцией непрерывно ведется диалог о различных аспектах взаимодействия в уголовно-правовой сфере и защиты прав предпринимателей. Помимо прокуроров в эту работу вовлечены представители органов внутренних дел, юстиции, министерства иностранных дел.
Краснов добавил, что сторонам необходимо вывести сотрудничество прокуроров двух стран на плановую основу, а для этого необходимо разработать программу сотрудничества.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Игорь КрасновТурцияРоссияВ мире
 
 
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