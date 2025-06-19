https://ria.ru/20250619/kostin-2024029992.html
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин - РИА Новости, 19.06.2025
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:22:00+03:00
2025-06-19T19:22:00+03:00
2025-06-19T19:22:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
андрей костин (банкир)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1800:1012_1920x0_80_0_0_47d6d8965d341baa4155692b0aaa8ee9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. "Я вообще считаю, что... бизнес не хотел уходить из России. ... У меня были встречи за эти три года с политиками, рядом компаний, с которыми мы работали - они все одно говорили: что мы бы не ушли, но есть сильное политическое давление", - сказал он. При этом он отметил, что не знает, на каких условиях они должны возвращаться. Костин добавил, что иностранный бизнес не вернется, пока западные страны не изменят свою политику, сейчас идут "пустые разговоры". "До тех пор, пока не изменится политика западных стран, бизнес не сможет сюда вернуться. Европейский бизнес точно не вернется. Если будет разворот в американской политике, то американский бизнес может и вернется. Сейчас администрация Трампа остановила дальнейший поток санкций, но старые-то не отменены, никто пока не давал разрешения им вернуться в Россию, поэтому расчетов нет", - подытожил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1602:1201_1920x0_80_0_0_567761fc1447424dfd7bd82ad2efc2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей костин (банкир)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир)
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин
Глава ВТБ Костин: иностранные компании не хотели уходить из России