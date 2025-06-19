https://ria.ru/20250619/kostin-2024029992.html

Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин

Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин - РИА Новости, 19.06.2025

Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин

Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. "Я вообще считаю, что... бизнес не хотел уходить из России. ... У меня были встречи за эти три года с политиками, рядом компаний, с которыми мы работали - они все одно говорили: что мы бы не ушли, но есть сильное политическое давление", - сказал он. При этом он отметил, что не знает, на каких условиях они должны возвращаться. Костин добавил, что иностранный бизнес не вернется, пока западные страны не изменят свою политику, сейчас идут "пустые разговоры". "До тех пор, пока не изменится политика западных стран, бизнес не сможет сюда вернуться. Европейский бизнес точно не вернется. Если будет разворот в американской политике, то американский бизнес может и вернется. Сейчас администрация Трампа остановила дальнейший поток санкций, но старые-то не отменены, никто пока не давал разрешения им вернуться в Россию, поэтому расчетов нет", - подытожил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, андрей костин (банкир)