Рейтинг@Mail.ru
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
19:22 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kostin-2024029992.html
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин - РИА Новости, 19.06.2025
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:22:00+03:00
2025-06-19T19:22:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
андрей костин (банкир)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1800:1012_1920x0_80_0_0_47d6d8965d341baa4155692b0aaa8ee9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. "Я вообще считаю, что... бизнес не хотел уходить из России. ... У меня были встречи за эти три года с политиками, рядом компаний, с которыми мы работали - они все одно говорили: что мы бы не ушли, но есть сильное политическое давление", - сказал он. При этом он отметил, что не знает, на каких условиях они должны возвращаться. Костин добавил, что иностранный бизнес не вернется, пока западные страны не изменят свою политику, сейчас идут "пустые разговоры". "До тех пор, пока не изменится политика западных стран, бизнес не сможет сюда вернуться. Европейский бизнес точно не вернется. Если будет разворот в американской политике, то американский бизнес может и вернется. Сейчас администрация Трампа остановила дальнейший поток санкций, но старые-то не отменены, никто пока не давал разрешения им вернуться в Россию, поэтому расчетов нет", - подытожил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1602:1201_1920x0_80_0_0_567761fc1447424dfd7bd82ad2efc2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, андрей костин (банкир)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир)
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил Костин

Глава ВТБ Костин: иностранные компании не хотели уходить из России

© Фото : ВТБАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : ВТБ
Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ.
"Я вообще считаю, что... бизнес не хотел уходить из России. ... У меня были встречи за эти три года с политиками, рядом компаний, с которыми мы работали - они все одно говорили: что мы бы не ушли, но есть сильное политическое давление", - сказал он.
При этом он отметил, что не знает, на каких условиях они должны возвращаться. Костин добавил, что иностранный бизнес не вернется, пока западные страны не изменят свою политику, сейчас идут "пустые разговоры".
"До тех пор, пока не изменится политика западных стран, бизнес не сможет сюда вернуться. Европейский бизнес точно не вернется. Если будет разворот в американской политике, то американский бизнес может и вернется. Сейчас администрация Трампа остановила дальнейший поток санкций, но старые-то не отменены, никто пока не давал разрешения им вернуться в Россию, поэтому расчетов нет", - подытожил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин обсудил с бизнесменами условия возвращения иностранных компаний
13 мая, 15:37
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала