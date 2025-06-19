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Костин рассказал, какой может быть инфляция по итогам 2025 года - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:20 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kostin-2023931582.html
Костин рассказал, какой может быть инфляция по итогам 2025 года
Костин рассказал, какой может быть инфляция по итогам 2025 года - РИА Новости, 19.06.2025
Костин рассказал, какой может быть инфляция по итогам 2025 года
Инфляция по итогам 2025 года вряд ли будет больше 7%, такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:20:00+03:00
2025-06-19T15:20:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
андрей костин (банкир)
эльвира набиуллина
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инфляция по итогам 2025 года вряд ли будет больше 7%, такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин. "Я так думаю, что инфляция в этом году вряд ли превысит 7%, может, и ниже будет, что в общем неплохой показатель", - сказал он в интервью "Россия-1" в рамках ПМЭФ-2025. Помимо этого, глава ВТБ отметил, что меры против инфляции мешают экономическому росту, но важно дать им время, чтобы они сработали. "Надо дать возможность этой политике поработать. Моя позиция такая. Надо посмотреть до конца этого года, и если будут серьезные успехи по снижению инфляции, ну, наверное, тогда и ставка пойдет вниз", - предположил он. Снижение инфляции до 4% является целью Банка России. Согласно последнему прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Прогноз ЦБ на 2025 год пока составляет 7-8%, но может быть снижен уже в июле, говорила его глава Эльвира Набиуллина. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/siluanov-2023851630.html
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центральный банк рф (цб рф), андрей костин (банкир), эльвира набиуллина, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Андрей Костин (банкир), Эльвира Набиуллина, Экономика, ПМЭФ-2025
Костин рассказал, какой может быть инфляция по итогам 2025 года

Глава ВТБ Костин: инфляция по итогам 2025 г вряд ли будет больше 7%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инфляция по итогам 2025 года вряд ли будет больше 7%, такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин.
"Я так думаю, что инфляция в этом году вряд ли превысит 7%, может, и ниже будет, что в общем неплохой показатель", - сказал он в интервью "Россия-1" в рамках ПМЭФ-2025.
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Помимо этого, глава ВТБ отметил, что меры против инфляции мешают экономическому росту, но важно дать им время, чтобы они сработали.
"Надо дать возможность этой политике поработать. Моя позиция такая. Надо посмотреть до конца этого года, и если будут серьезные успехи по снижению инфляции, ну, наверное, тогда и ставка пойдет вниз", - предположил он.
Снижение инфляции до 4% является целью Банка России. Согласно последнему прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Прогноз ЦБ на 2025 год пока составляет 7-8%, но может быть снижен уже в июле, говорила его глава Эльвира Набиуллина.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Андрей Костин (банкир)Эльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
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