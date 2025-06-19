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Песков не связывает конфликт Израиля и Ирана с созданием коридора Север-Юг - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:01 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/koridor-2023875729.html
Песков не связывает конфликт Израиля и Ирана с созданием коридора Север-Юг
Песков не связывает конфликт Израиля и Ирана с созданием коридора Север-Юг - РИА Новости, 19.06.2025
Песков не связывает конфликт Израиля и Ирана с созданием коридора Север-Юг
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ сообщил, что не связывает обострение конфликта Ирана и Израиля с созданием транспортного коридора... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:01:00+03:00
2025-06-19T13:01:00+03:00
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экономика
россия
иран
израиль
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ сообщил, что не связывает обострение конфликта Ирана и Израиля с созданием транспортного коридора Север-Юг. "Я не думаю, что это позиционировалось, но как неизбежное последствие такого конфликта, вот это вот замедление реализации проекта, да, такие последствия есть", - сказал Песков в интервью "Известиям". Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, иран, израиль, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Иран, Израиль, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков не связывает конфликт Израиля и Ирана с созданием коридора Север-Юг

Песков: конфликт Ирана и Израиля не связан с созданием коридора Север — Юг

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ сообщил, что не связывает обострение конфликта Ирана и Израиля с созданием транспортного коридора Север-Юг.
"Я не думаю, что это позиционировалось, но как неизбежное последствие такого конфликта, вот это вот замедление реализации проекта, да, такие последствия есть", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Израиле назвали основную цель в конфликте с Ираном
12:38
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияИранИзраильДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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