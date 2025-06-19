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Песков не связывает конфликт Израиля и Ирана с созданием коридора Север-Юг
Песков не связывает конфликт Израиля и Ирана с созданием коридора Север-Юг - РИА Новости, 19.06.2025
Песков не связывает конфликт Израиля и Ирана с созданием коридора Север-Юг
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ сообщил, что не связывает обострение конфликта Ирана и Израиля с созданием транспортного коридора... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:01:00+03:00
2025-06-19T13:01:00+03:00
2025-06-19T13:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ сообщил, что не связывает обострение конфликта Ирана и Израиля с созданием транспортного коридора Север-Юг. "Я не думаю, что это позиционировалось, но как неизбежное последствие такого конфликта, вот это вот замедление реализации проекта, да, такие последствия есть", - сказал Песков в интервью "Известиям". Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Иран, Израиль, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков не связывает конфликт Израиля и Ирана с созданием коридора Север-Юг
Песков: конфликт Ирана и Израиля не связан с созданием коридора Север — Юг