https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

Константинов: атаки Киева на Крымский мост носят идеологический характер

Константинов: атаки Киева на Крымский мост носят идеологический характер - РИА Новости, 19.06.2025

Константинов: атаки Киева на Крымский мост носят идеологический характер

Атаки киевского режима на Крымский мост носят идеологический характер, так как он является символом российского Крыма, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:44:00+03:00

2025-06-19T10:44:00+03:00

2025-06-19T10:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Атаки киевского режима на Крымский мост носят идеологический характер, так как он является символом российского Крыма, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава крымского парламента Владимир Константинов. В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает. "Эти попытки (киевского режима атаковать Крымский мост - ред.) носят идеологический характер. Крымский мост - символ, это ребенок Русского мира. Он очень символичен. Он выглядит фантастически и не дает покоя киевскому режиму, который не способен ничего созидать и построить", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250609/sud-2021793322.html

https://ria.ru/20250604/rogov-2020977645.html

украина

россия

республика крым

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владимир константинов, дмитрий песков, украина, россия, республика крым, владимир путин, оон