https://ria.ru/20250619/konflikt-2023894332.html
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль - РИА Новости, 19.06.2025
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль
Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:50:00+03:00
2025-06-19T13:50:00+03:00
2025-06-19T13:58:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом, с поистине непредсказуемыми негативными последствиями", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20250619/iran-2023888674.html
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в мире, россия, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, мария захарова
В мире, Россия, США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Мария Захарова
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль
МИД: Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль