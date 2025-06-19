https://ria.ru/20250619/konflikt-2023894332.html

Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль

Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль - РИА Новости, 19.06.2025

Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль

Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:50:00+03:00

2025-06-19T13:50:00+03:00

2025-06-19T13:58:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

мария захарова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом, с поистине непредсказуемыми негативными последствиями", - сказала Захарова на брифинге.

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в мире, россия, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, мария захарова