Рейтинг@Mail.ru
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 19.06.2025 (обновлено: 13:58 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/konflikt-2023894332.html
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль - РИА Новости, 19.06.2025
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль
Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:50:00+03:00
2025-06-19T13:58:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом, с поистине непредсказуемыми негативными последствиями", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20250619/iran-2023888674.html
россия
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, мария захарова
В мире, Россия, США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Мария Захарова
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль

МИД: Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом, с поистине непредсказуемыми негативными последствиями", - сказала Захарова на брифинге.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана
13:32
 
В миреРоссияСШАИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала