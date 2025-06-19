https://ria.ru/20250619/konflikt-2023894002.html

Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке

Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025

Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке

Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:49:00+03:00

2025-06-19T13:49:00+03:00

2025-06-19T13:49:00+03:00

москва

пекин

ближний восток

юрий ушаков

обострение отношений сша и ирана

в мире

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Разговор был посвящен в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке... И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой, не имеет силового решения", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

москва

пекин

ближний восток

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Ольга Фомченкова

москва, пекин, ближний восток, юрий ушаков, обострение отношений сша и ирана, в мире, россия