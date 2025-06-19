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Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке
Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке
Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:49:00+03:00
2025-06-19T13:49:00+03:00
2025-06-19T13:49:00+03:00
москва
пекин
ближний восток
юрий ушаков
обострение отношений сша и ирана
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Разговор был посвящен в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке... И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой, не имеет силового решения", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пекин, ближний восток, юрий ушаков, обострение отношений сша и ирана, в мире, россия
Москва, Пекин, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Обострение отношений США и Ирана, В мире, Россия
Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке
Ушаков: Москва и Пекин не увидели силового решения конфликта Израиля и Ирана