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Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
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13:49 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/konflikt-2023894002.html
Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке
Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке
Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:49:00+03:00
2025-06-19T13:49:00+03:00
москва
пекин
ближний восток
юрий ушаков
обострение отношений сша и ирана
в мире
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Разговор был посвящен в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке... И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой, не имеет силового решения", - сказал он журналистам.
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пекин
ближний восток
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москва, пекин, ближний восток, юрий ушаков, обострение отношений сша и ирана, в мире, россия
Москва, Пекин, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Обострение отношений США и Ирана, В мире, Россия
Ушаков: Россия и КНР не видят силового решения конфликта на Ближнем Востоке

Ушаков: Москва и Пекин не увидели силового решения конфликта Израиля и Ирана

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Разговор был посвящен в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке... И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой, не имеет силового решения", - сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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МоскваПекинБлижний ВостокЮрий УшаковОбострение отношений США и ИранаВ миреРоссия
 
 
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