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Перегрузочные комплексы появятся в речных портах Ростовской области

Перегрузочные комплексы появятся в речных портах Ростовской области - РИА Новости, 19.06.2025

Перегрузочные комплексы появятся в речных портах Ростовской области

Перегрузочные комплексы планируют создать на базе речных портов Ростовской области, что позволит снизить нагрузку на автомобильные и железнодорожные магистрали, РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:09:00+03:00

2025-06-19T18:09:00+03:00

2025-06-19T18:09:00+03:00

ростовская область

ростовская область

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Перегрузочные комплексы планируют создать на базе речных портов Ростовской области, что позволит снизить нагрузку на автомобильные и железнодорожные магистрали, сообщает правительство региона. Соглашение об этом в рамках Петербургского международного экономического форума подписали врио губернатора региона Юрий Слюсарь и руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко. "В Ростовской области будут развивать перегрузочные комплексы (мультимодальные логистические центры) на базе речных портов", - говорится в сообщении. По данным областного правительства, в Азово-Донском бассейне отмечается наибольший рост грузоперевозок. Их объем в 2024 году вырос на 28%. Создание перегрузочных комплексов позволит снизить нагрузку на автомобильные и железнодорожные магистрали, обеспечивая более эффективное и экономичное перемещение грузов. Для координации проекта, а также определения номенклатуры грузов, состояния существующей портовой инфраструктуры, пропускной способности и транспортных схем сформируют межведомственную рабочую группу, куда, помимо представителей Росморречфлота и правительства области, войдут представители судоходных и промышленных компаний региона. "В перегрузочных комплексах будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция, которую производят в регионах, далее - отправка грузов по стране, будь то зерно, сухие грузы или контейнеры", - приводятся в сообщении слова Тарасенко. Слюсарь добавил, что цель - сделать Ростовскую область центром нового макрорегиона. "С Росморречфлотом мы активно работаем над развитием портов Азово-Донского бассейна. В эту систему впоследствии будет включена и портовая инфраструктура наших исторических регионов. Поэтому сегодня мы фактически готовим базу для развития грузоперевозок всего Приазовья", - отметил он. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/mfts-2023648184.html

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ростовская область, юрий слюсарь