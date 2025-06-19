https://ria.ru/20250619/kompleks-2024056732.html

Ярославскому омбудсмену рассказали о работе образовательных комплексов

Ярославскому омбудсмену рассказали о работе образовательных комплексов - РИА Новости, 19.06.2025

Ярославскому омбудсмену рассказали о работе образовательных комплексов

Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину рассказали о работе образовательных комплексов в регионе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:24:00+03:00

2025-06-19T22:24:00+03:00

2025-06-19T22:24:00+03:00

ярославская область

сергей бабуркин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину рассказали о работе образовательных комплексов в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства. "Министр образования Ярославской области Ирина Лобода и уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин обсудили итоги пилотного проекта модернизации системы образования", - говорится в сообщении. В рамках пилотного проекта в регионе созданы шесть образовательных комплексов: один – в Переславле-Залесском, два – в Рыбинске, три – в Ярославле. "Для нас было очень важно увидеть новые механизмы управления образовательными учреждениями и добиться роста заработной платы отдельных категорий работников системы образования. Их заработная плата выросла на 45-60%", - рассказала Ирина Лобода. Она подчеркнула, что оплата труда педагогов относится к категории защищенных и определяется указами президента РФ: средняя заработная плата учителей должна соответствовать средней заработной плате в регионе. Таким образом, рост заработной платы отдельных категорий работников образования повлечет за собой рост средней заработной платы по региону, что приведет, в свою очередь, к увеличению оплаты труда педагогов, добавила региональный министр. По словам Лободы, действующие комплексы очень разные – и по численности, и по составу. Но во всех созданы новые возможности для развития детей: работают медиацентры, реализуются преемственные программы дополнительного образования, открываются дополнительные группы продленного дня. "Хорошо, что расширяются образовательные возможности и, что для меня очень важно в этой реформе, обеспечено соблюдение права на труд и достойную оплату труда. Если это происходит, то, конечно, можно приветствовать эти изменения", – сказал омбудсмен Сергей Бабуркин. По данным областного правительства, объединяя в себе школы и детские сады, комплексы становятся единым культурно-образовательным пространством, сохраняя индивидуальность и лучшие традиции. Также появляется возможность распространять уникальный опыт в больших масштабах и транслировать его для других структур комплекса, вовлекая их в события и мероприятия, что взаимно обогащает всех участников процесса, и в первую очередь детей, подчеркивают в областном правительстве.

https://ria.ru/20250315/shkolniki-2005212089.html

https://ria.ru/20250616/obrazovanie-2023203862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей бабуркин