https://ria.ru/20250619/kompleks-2024056732.html
Ярославскому омбудсмену рассказали о работе образовательных комплексов
Ярославскому омбудсмену рассказали о работе образовательных комплексов - РИА Новости, 19.06.2025
Ярославскому омбудсмену рассказали о работе образовательных комплексов
Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину рассказали о работе образовательных комплексов в регионе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:24:00+03:00
2025-06-19T22:24:00+03:00
2025-06-19T22:24:00+03:00
ярославская область
сергей бабуркин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину рассказали о работе образовательных комплексов в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства. "Министр образования Ярославской области Ирина Лобода и уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин обсудили итоги пилотного проекта модернизации системы образования", - говорится в сообщении. В рамках пилотного проекта в регионе созданы шесть образовательных комплексов: один – в Переславле-Залесском, два – в Рыбинске, три – в Ярославле. "Для нас было очень важно увидеть новые механизмы управления образовательными учреждениями и добиться роста заработной платы отдельных категорий работников системы образования. Их заработная плата выросла на 45-60%", - рассказала Ирина Лобода. Она подчеркнула, что оплата труда педагогов относится к категории защищенных и определяется указами президента РФ: средняя заработная плата учителей должна соответствовать средней заработной плате в регионе. Таким образом, рост заработной платы отдельных категорий работников образования повлечет за собой рост средней заработной платы по региону, что приведет, в свою очередь, к увеличению оплаты труда педагогов, добавила региональный министр. По словам Лободы, действующие комплексы очень разные – и по численности, и по составу. Но во всех созданы новые возможности для развития детей: работают медиацентры, реализуются преемственные программы дополнительного образования, открываются дополнительные группы продленного дня. "Хорошо, что расширяются образовательные возможности и, что для меня очень важно в этой реформе, обеспечено соблюдение права на труд и достойную оплату труда. Если это происходит, то, конечно, можно приветствовать эти изменения", – сказал омбудсмен Сергей Бабуркин. По данным областного правительства, объединяя в себе школы и детские сады, комплексы становятся единым культурно-образовательным пространством, сохраняя индивидуальность и лучшие традиции. Также появляется возможность распространять уникальный опыт в больших масштабах и транслировать его для других структур комплекса, вовлекая их в события и мероприятия, что взаимно обогащает всех участников процесса, и в первую очередь детей, подчеркивают в областном правительстве.
https://ria.ru/20250315/shkolniki-2005212089.html
https://ria.ru/20250616/obrazovanie-2023203862.html
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сергей бабуркин
Ярославская область, Сергей Бабуркин
Ярославскому омбудсмену рассказали о работе образовательных комплексов
Бабуркину рассказали о работе образовательных комплексов в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину рассказали о работе образовательных комплексов в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Министр образования Ярославской области
Ирина Лобода и уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин
обсудили итоги пилотного проекта модернизации системы образования", - говорится в сообщении.
В рамках пилотного проекта в регионе созданы шесть образовательных комплексов: один – в Переславле-Залесском, два – в Рыбинске, три – в Ярославле
.
"Для нас было очень важно увидеть новые механизмы управления образовательными учреждениями и добиться роста заработной платы отдельных категорий работников системы образования. Их заработная плата выросла на 45-60%", - рассказала Ирина Лобода.
Она подчеркнула, что оплата труда педагогов относится к категории защищенных и определяется указами президента РФ
: средняя заработная плата учителей должна соответствовать средней заработной плате в регионе. Таким образом, рост заработной платы отдельных категорий работников образования повлечет за собой рост средней заработной платы по региону, что приведет, в свою очередь, к увеличению оплаты труда педагогов, добавила региональный министр.
По словам Лободы, действующие комплексы очень разные – и по численности, и по составу. Но во всех созданы новые возможности для развития детей: работают медиацентры, реализуются преемственные программы дополнительного образования, открываются дополнительные группы продленного дня.
"Хорошо, что расширяются образовательные возможности и, что для меня очень важно в этой реформе, обеспечено соблюдение права на труд и достойную оплату труда. Если это происходит, то, конечно, можно приветствовать эти изменения", – сказал омбудсмен Сергей Бабуркин.
По данным областного правительства, объединяя в себе школы и детские сады, комплексы становятся единым культурно-образовательным пространством, сохраняя индивидуальность и лучшие традиции. Также появляется возможность распространять уникальный опыт в больших масштабах и транслировать его для других структур комплекса, вовлекая их в события и мероприятия, что взаимно обогащает всех участников процесса, и в первую очередь детей, подчеркивают в областном правительстве.